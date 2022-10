Kadyrov: Ukrajinský útok v Chersonskej oblasti neprežilo 23 Čečencov

Moskva 28. októbra (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vo štvrtok oznámil, že pri tohtotýždňovom ukrajinskom ostreľovaní v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynulo 23 čečenských vojakov a ďalších 58 utrpelo zranenia. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Telegram, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Všetky záchranné operácie na mieste sú ukončené a tu je konečný zoznam mŕtvych a zranených – 23 vojakov bolo zabitých a 58 utrpelo zranenia," napísal.



Ide o nezvyčajné vyjadrenie čečenského vodcu vzhľadom na skutočnosť, že Moskva od začiatku vojny na Ukrajine len zriedka informuje o stratách na bojisku, píše Reuters.



Kadyrov, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a v Čečensku robil nábor do jednotiek bojujúcich na strane ruskej armády. Čečenskí ozbrojenci však utrpeli na Ukrajine veľké straty



"Áno, naše straty v ranných hodinách daného dňa boli veľké, ale Čečenci sa zúčastňujú džihádu... a ak im je súdené padnúť vo svätej vojne, je to česť a veľká radosť pre každého správneho moslima," dodal čečenský vodca.



Kadyrov napísal, že po ukrajinskom ostreľovaní vykonali čečenskí bojovníci odvetný útok a zabili približne 70 Ukrajincov. Agentúra Reuters tieto tvrdenia nedokázala bezprostredne overiť.



Šéf vojenskej správy Chersonskej oblasti Serhij Chlan v stredu uviedol, že Čečenci sami odhalili svoju polohu prostredníctvom fotografií zverejnených na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov sa čečenská jednotka nachádzala v budove školy v obci Kajiry po tom, ako sa stiahla z oblastnej metropoly Cherson, nachádzajúcej sa na druhom brehu rieky Dneper.