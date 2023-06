Kadyrov vysiela do zóny napätia na juhu Ruska svojich mužov

Groznyj/Moskva 24. júna (TASR) - Vodca Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v sobotu vyhlásil, že v súvislosti so vzburou žoldnierskej Vagnerovej skupiny vysiela svoje jednotky do "zóny napätia". Informovala o tom agentúra AFP.



Kadyrov uviedol, že do "zóny napätia" na juhu európskej časti Ruskej federácie boli z Čečenskej republiky vyslaní príslušníci tamojšieho ministerstva obrany a federálnej Národnej gardy.



Vo svojom statuse zverejnenom na platforme Telegram Kadyrov - inak aj blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina - napísal: "Vzburu treba potlačiť, a ak budú potrebné tvrdé opatrenia, sme pripravení!"



Vo svojej prvej reakcii na eskaláciu sporov medzi Prigožinom a vedením ruského ministerstva obrany Kadyrov označil vzburu vagnerovcov za "ohavnú zradu".



Jevgenij Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády, pričom vyjadril pripravenosť "ísť na Moskvu".



V sobotu ráno sa vagnerovci zmocnili Rostova na Done. Neskôr sa objavili správy, že obsadili niektoré vojenské objekty aj v meste Voronež. Gubernátor Rostovskej oblasti Alexandr Gusev zasa uviedol, že ruská armáda vykonáva v regióne "operačné a bojové aktivity".



Putin v televíznom prejave označil Prigožinovo konanie za vlastizradu. Pozorovatelia si všimli, že Putin v prejave ani raz nevyslovil Prigožinovo meno.



Očití svedkovia z juhu Ruska v sobotu popoludní na sociálnych sieťach informovali, že smerom na Rostov na Done sa presúva dlhý konvoj vojenskej techniky. Sú v ňom obrnené vozidlá, osobné a vojenské nákladné autá.



Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, očití svedkovia tvrdia, že ho natočili neďaleko dediny Matvejev Kurgan. Tá sa nachádza približne 50 kilometrov od Taganrogu. Vzdialenosť z Taganrogu do Rostova na Done po diaľnici je 75 kilometrov.