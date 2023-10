Kadyrovov syn nebude stíhaný za bitku muža vo väzbe, lebo je maloletý

Moskva 4. októbra (TASR) — Polícia v čečenskej metropole Groznyj odmietla začať trestné stíhanie za voči synovi čečenského vodcu Adamovi Kadyrovovi, ktorý nedávno brutálne zbil bezbranného muža vo vyšetrovacej väzbe. Zdôvodnila to tým, že Adam Kadyrov má 15 rokov, preto ako neplnoletá osoba nemôže niesť trestnú zodpovednosť, informovala agentúra DPA.



Upozornila na to, že podľa ruských zákonov sú za konanie detí zodpovední ich rodičia. Správy o začatí vyšetrovania voči Ramzanovi Kadyrovovi alebo jeho manželke však nateraz nie sú k dispozícii.



Videozáznam zachytávajúci bitku zadržanej osoby Adamom Kadyrovom zverejnil v septembri práve jeho otec, ktorý povedal, že je na svojho syna hrdý.



Obeťou útoku bol 19-ročný Rus Nikita Žuraveľ, ktorý je stíhaný na základe obvinenia z urážky citov veriacich. Tohto priestupku sa podľa vyšetrovateľov dopustil, keď pred hlavnou mešitou vo Volgograde podpáli výtlačok Koránu. Vyšetrovatelia tvrdia, že konal na pokyn ukrajinských špeciálnych služieb.



Žuraveľa zadržali 22. mája a o päť dní neskôr ho previezli do vyšetrovacej väzby v Groznom. V polovici augusta Žuraveľ informoval, že ho v cele predbežného zadržania zbil Adam Kadyrov.



Video so záznamom bitky vyvolalo v Rusku veľmi silné reakcie — ozvali sa nielen aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv, ale aj pravicoví nacionalisti žiadajúci, aby bol Adam Kadyrov trestne stíhaný.



Ruský prezident Vladimir Putin medzičasom v Kremli minulý týždeň prijal Ramzana Kadyrova a pochválil ho za úspechy dosiahnuté v Čečensku pod jeho vedením. Ľudskoprávni aktivisti však 46-ročného Kadyrova už roky obviňujú zo závažných prípadov porušovania ľudských práv, ako sú únosy, mučenie a vraždy.