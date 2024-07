Kagame pravdepodobne opäť zvíťazil v prezidentských voľbách v Rwande

Kigali 16. júla (TASR) - Úradujúci prezident Rwandy Paul Kagame by mal zotrvať v úrade aj štvrté volebne obdobie. Vyplýva to z predbežných výsledkov pondelkových prezidentských volieb v tejto africkej krajine, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Po sčítaní takmer 79 percent všetkých hlasov získal Kagame viac než 99-percentnú podporu, uviedla volebná komisia.



Kagame je vládcom Rwandy od skončenia genocídy v roku 1994, prezidentom sa oficiálne stal v roku 2000. Úrady niektorým prominentným kritikom znemožnili kandidovať a Kagame mal len dvoch protivníkov. Líder opozičnej strany Zelených Frank Habineza a nezávislý kandidát Philippe Mpayimana však nezískali ani jedno percento hlasov.



Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h miestneho času (5.00 SELČ) do o 15.00 h miestneho času. V krajine je viac než deväť miliónov oprávnených voličov.



Kagameho strana Rwandský vlastenecký front (RPF) by mala zvíťaziť aj v parlamentných voľbách. O 80 kresiel v rwandskom parlamente súperí 670 kandidátov, píše DPA. Oficiálne výsledky volieb budú oznámené 27. júla.