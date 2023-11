Káhira prijme opatrenia, aby zabránila Palestínčanom prejsť do Egypta

Káhira 21. novembra (TASR) - Egypt prijme "všetky opatrenia", aby zabránil prejsť Palestínčanom z Pásma Gazy do Egypta. Uviedol to v utorok egyptský premiér Mustafa Madbúlí v čase prebiehajúcej pozemnej operácie izraelskej armády v Gaze. TASR prevzala správu z agentúry AP.



"Egypt nebude váhať s prijatím všetkých opatrení, ktoré zaručia ochranu jeho hraníc," povedal Madbúlí v príhovore v egyptskom parlamente.



Od začiatku konfliktu v Pásme Gazy, ktorý vypukol po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, Egypt opakovane odmietol možnosť, že by prijal vysídlených Palestínčanov.



Najnovšie vyjadrenie Madbúlího bolo zatiaľ najsilnejším varovaním, ktoré naznačovalo, že by Egypt mohol použiť vojenskú silu, konštatuje AP.



Káhira sa obáva, že masový odchod Palestínčanov z Pásma Gazy do Egypta by anuloval palestínsku požiadavku na vytvorenie vlastného štátu a ohrozil by bezpečnosť a ekonomiku Egypta.



V uplynulých týždňoch však Káhira povolila tisíckam ľuďom s dvojakým občianstvom a stovkám zranených a chorých Palestínčanov prejsť z Gazy do Egypta cez hraničný priechod Rafah, pripomína AP.