Kahlovej diela sa takmer po 20 rokoch vrátili do Mexika
Výstava predstavuje 68 diel z Gelmanovskej zbierky vrátane desiatich obrazov Kahlovej, ktoré v 20. storočí nadobudli zberatelia Jacques a Natasha Gelmanovci.
Autor TASR
Mexiko 19. februára (TASR) - Niekoľko ikonických diel mexickej maliarky Fridy Kahlovej prvýkrát za takmer 20 rokov vystavili v jej vlasti. Obrazy ako „Autoportrét s náhrdelníkom“ a „Diego v mojich myšlienkach“ sú súčasťou výstavy, ktorá sa začala v utorok v Múzeu moderného umenia (MAM) v hlavnom meste Mexiko a ktorá potrvá do 17. mája, oznámilo ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
Výstava predstavuje 68 diel z Gelmanovskej zbierky vrátane desiatich obrazov Kahlovej, ktoré v 20. storočí nadobudli zberatelia Jacques a Natasha Gelmanovci. Zbierku v roku 2023 zakúpila rodina Zambranovcov, jedna z najbohatších podnikateľských rodín v Mexiku, a bude trvalo umiestnená v novom kultúrnom centre v severošpanielskom meste Santander.
Výstava zahŕňa aj významné diela Kahlovej manžela Diega Riveru, ako aj Rufina Tamaya a Davida Alfara Siqueirosa. Kahlová je najdrahšia maliarka v histórii. Jej maľbu „Sen (Posteľ)“, ktorá ju zobrazuje ležiacu v posteli, v novembri 2025 vydražili na aukcii v New Yorku za 54,7 milióna dolárov, čo predstavuje rekordnú sumu za dielo vytvorené ženou.
Kahlová, ktorá ako dieťa prekonala obrnu a vo veku 18 rokov utrpela ťažké zranenia pri dopravnej nehode, podstúpila viac ako 30 operácií a musela roky nosiť oceľový korzet. Neustálu fyzickú bolesť premietala do svojich obrazov. Je všeobecne považovaná za kultúrnu ikonu a priekopníčku feminizmu. Zomrela 13. júla 1954 ako 47-ročná následkom pľúcnej embólie.
