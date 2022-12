Kailiová stráca právomoci podpredsedníčky Európskeho parlamentu

Brusel 11. decembra (TASR) - Právomoci podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Evy Kailiovej, ktorá je vyšetrovaná pre korupciu a pranie špinavých peňazí, boli v sobotu pozastavené. Informovala o tom agentúra AFP.



Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová sa rozhodla s okamžitou platnosťou pozastaviť všetky právomoci, povinnosti a úlohy, ktoré boli delegované na Evu Kailiovú vo funkcii podpredsedníčky Európskeho parlamentu.



Metsolová v sobotu na Twitteri napísala, že parlament "je nezlomný v boji proti korupcii" a dodala, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby "boli nápomocní spravodlivosti".



Belgická polícia zadržala Kailiovú v piatok, len niekoľko hodín po tom, ako boli zadržané ďalšie štyri osoby. Najmenej traja z nich boli buď talianski občania, alebo pochádzali z Talianska.



Kailiová je partnerkou jedného zo štyroch zadržaných, Francesca Giorgiho, asistenta jedného z poslancov zo skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente, uviedol zdroj z belgickej prokuratúry.



Zatknutý bol údajne aj bývalý taliansky europoslanec Pier-Antonio Panzeri, ktorý pôsobil v EP v rokoch 2004-19.



Talianske médiá v sobotu informovali, že v Taliansku boli zadržané Panzeriho manželka a dcéra.



Belgická prokuratúra v piatok nezverejnila totožnosť podozrivých ani krajinu, ktorá ich mala korumpovať.



Právny zdroj blízky prípadu však neskôr agentúre AFP potvrdil správy belgickej tlače, že dotyčnou krajinou bol Katar, ktorý sa podľa vyšetrovateľov niekoľko mesiacov pokúša nelegálne ovplyvniť ekonomické a politické rozhodnutia Európskeho parlamentu, a to prostredníctvom platieb v hotovosti alebo darov pre vysokopostavených predstaviteľov europarlamentu.



K zatknutiu podozrivých došlo v piatok po sérii razií v Bruseli, pri ktorých sa podľa belgických prokurátorov našlo 600.000 eur v hotovosti. Polícia zaistila aj počítače a mobilné telefóny.



Belgický denník L'Echo v sobotu informoval, že v Kailiovej dome v Bruseli, ktorý sa polícia rozhodla prehľadávať po tom, ako jej otca prichytila, ako v kufri preváža veľkú sumu peňazí, sa našlo "niekoľko tašiek plných bankoviek".



Grécke médiá priniesli v piatok večer správy o vylúčení Kailiovej zo strany Panhelénske socialistické hnutie (PASOK).



Kailiovej politická skupina v Európskom parlamente - Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), v piatok oznámila, že s okamžitou platnosťou pozastavuje jej členstvo v skupine, a to "v reakcii na prebiehajúce vyšetrovanie".



Predseda PASOK Nikos Andrulakis v sobotu na platforme Twitter oznámil, že v rámci strany PASOK existuje tlak, aby sa Kailiová vzdala aj mandátu v Európskom parlamente.



Kailiová sa však "v tejto chvíli nechce vzdať svojho kresla, pretože vie, že by to znamenalo stratu poslaneckej imunity," uviedol podľa AFP iný zdroj zo strany PASOK.