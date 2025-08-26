< sekcia Zahraničie
Kalendár pripomienkových dní OSN prináša nový Svetový deň jazier
OSN apeluje na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Hrajú zásadnú úlohu nielen ako zdroje benefitov priamo pre ľudí, ale aj vo sfére biologickej rozmanitosti.
Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Tohtoročný 27. august prináša do kalendára globálnych pripomienkových dní Svetový deň jazier. Vyhlásila ho vlani v decembri Organizácia Spojených národov (OSN) prostredníctvom rezolúcie Valného zhromaždenia.
OSN apeluje na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Hrajú zásadnú úlohu nielen ako zdroje benefitov priamo pre ľudí, ale aj vo sfére biologickej rozmanitosti. Od odolnosti ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj. Ekosystémy poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom.
Stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN. Predovšetkým je ohrozovaná kvalita vody a jej množstvo. Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, pokrývajú takmer štyri percentá pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazerá obsahujú približne 90 percent povrchových zásob, a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody.
Tlak na ekosystémy prináša vážne riziká; podľa údajov OSN by sa ekologická hodnota jazier do roku 2050 mohla znížiť o pätinu, znečistenie by sa mohlo viac než zdvojnásobiť a emisie metánu výrazne stúpnuť, čo by malo za následok ďalekosiahle environmentálne škody i ekonomické straty. Len populácia sladkovodných druhov klesla za uplynulých 50 rokov o 85 percent. Výrazne sa tak redukujú ambície udržiavania biodiverzity, pričom jazerá poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov.
Jazerá prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planétu, zadržiavajú povodňovú vodu a viažu uhlík. Súčasne prinášajú aj ekonomické a spoločenské prínosy – priťahujú turistov, podporujú rybolov a ďalšie činnosti, ktoré sú zdrojom obživy pre miestne komunity.
Tento prírodný kapitál je však ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatickej zmeny. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne otepľovanie tieto problémy ešte zhoršuje – vedie napríklad k častejším a intenzívnejším povodniam. Výrazne sa menia aj hladiny jazier. Rastúce teploty a zmeny oblačnosti znižujú rozsah ľadovej pokrývky, čo zvyšuje rýchlosť odparovania vody.
Jazerá patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Sú nevyhnutným zdrojom sladkej vody, ktorá zabezpečuje zásoby na pitie a podporuje poľnohospodárstvo i priemysel. OSN preto vyzýva: treba začať konať v prospech záchrany jazier.
V závere júla, pred prvým Svetovým dňom jazier, sa v austrálskom Brisbane konala Svetová konferencia o jazerách. Jej delegáti sa zaviazali podporovať praktické riešenia, posilňovať správu a podporovať integrovanú koordináciu vodných systémov a ich prepojení naprieč sektorovými, ekologickými a regionálnymi hranicami.
Konferencia stanovila posilnenie monitorovania a výskumu prostredníctvom symbiózy tradičných poznatkov s novými dátovými technológiami, a to v rozšírení zastúpenia rozvojových krajín v globálnych analýzach. Ďalej vyzvala na investície do udržateľného financovania jazier prostredníctvom zelených dlhopisov, platieb za ekosystémové služby i do trhov zameraných na obnovu prírody a klimatického financovania prispôsobeného špecifickým výzvam jazier. Snaha je zabezpečiť spravodlivý prístup k inováciám a riešeniam pre všetky komunity spravujúce a využívajúce jazerá.
Zdroje: www.un.org, www.livinglakes.org, www.wlc20.org
OSN apeluje na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Hrajú zásadnú úlohu nielen ako zdroje benefitov priamo pre ľudí, ale aj vo sfére biologickej rozmanitosti. Od odolnosti ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj. Ekosystémy poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom.
Stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN. Predovšetkým je ohrozovaná kvalita vody a jej množstvo. Na Zemi sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, pokrývajú takmer štyri percentá pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazerá obsahujú približne 90 percent povrchových zásob, a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody.
Tlak na ekosystémy prináša vážne riziká; podľa údajov OSN by sa ekologická hodnota jazier do roku 2050 mohla znížiť o pätinu, znečistenie by sa mohlo viac než zdvojnásobiť a emisie metánu výrazne stúpnuť, čo by malo za následok ďalekosiahle environmentálne škody i ekonomické straty. Len populácia sladkovodných druhov klesla za uplynulých 50 rokov o 85 percent. Výrazne sa tak redukujú ambície udržiavania biodiverzity, pričom jazerá poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov.
Jazerá prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planétu, zadržiavajú povodňovú vodu a viažu uhlík. Súčasne prinášajú aj ekonomické a spoločenské prínosy – priťahujú turistov, podporujú rybolov a ďalšie činnosti, ktoré sú zdrojom obživy pre miestne komunity.
Tento prírodný kapitál je však ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatickej zmeny. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne otepľovanie tieto problémy ešte zhoršuje – vedie napríklad k častejším a intenzívnejším povodniam. Výrazne sa menia aj hladiny jazier. Rastúce teploty a zmeny oblačnosti znižujú rozsah ľadovej pokrývky, čo zvyšuje rýchlosť odparovania vody.
Jazerá patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Sú nevyhnutným zdrojom sladkej vody, ktorá zabezpečuje zásoby na pitie a podporuje poľnohospodárstvo i priemysel. OSN preto vyzýva: treba začať konať v prospech záchrany jazier.
V závere júla, pred prvým Svetovým dňom jazier, sa v austrálskom Brisbane konala Svetová konferencia o jazerách. Jej delegáti sa zaviazali podporovať praktické riešenia, posilňovať správu a podporovať integrovanú koordináciu vodných systémov a ich prepojení naprieč sektorovými, ekologickými a regionálnymi hranicami.
Konferencia stanovila posilnenie monitorovania a výskumu prostredníctvom symbiózy tradičných poznatkov s novými dátovými technológiami, a to v rozšírení zastúpenia rozvojových krajín v globálnych analýzach. Ďalej vyzvala na investície do udržateľného financovania jazier prostredníctvom zelených dlhopisov, platieb za ekosystémové služby i do trhov zameraných na obnovu prírody a klimatického financovania prispôsobeného špecifickým výzvam jazier. Snaha je zabezpečiť spravodlivý prístup k inováciám a riešeniam pre všetky komunity spravujúce a využívajúce jazerá.
Zdroje: www.un.org, www.livinglakes.org, www.wlc20.org