Kalesnikavová a ďalší známi aktivisti opozície zostávajú vo väzbe

Minsk 21. septembra (TASR) - Členka predsedníctva bieloruskej opozičnej Koordinačnej rady Maryja Kalesnikavová a jej právnik Iľja Salej zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Na neverejnom zasadnutí v Minsku o tom v pondelok rozhodol príslušný súd, informoval spravodajský portál TUT.by. So žiadosťou o ich prepustenie na slobodu sa na súd obrátili ich obhajcovia.



Vo väzbe na základe rozhodnutia iného súdu zostáva aj ďalší zadržaný člen vedenia Koordinačnej rady, právnik Maxim Znak.



TUT.by dodal, že zadržaní sa na zasadnutí súdu osobne nezúčastnili, sledovali ho prostredníctvom videokonferencie.



V predsálí pojednávacej miestnosti, kde súd rozhodoval o Kalesnikavovej, na konečný verdikt čakal jej otec, ako aj diplomati viacerých členských štátov EÚ: Francúzska, Rakúska, Rumunska, delegácie EÚ, Británie, Lotyšska, Holandska a ďalších.



Kalesnikavová — výrazná osobnosť protivládnych protestov v Bielorusku — je zadržiavaná vo vyšetrovacej väzbe v Minsku ako osoba obvinená z výziev na uzurpáciu moci. Hrozí jej trest od dvoch do piatich rokov väzenia.



Kalesnikavovú uniesli 7. septembra v centre Minska, odkiaľ ju neskôr mikrobusom previezli k hraniciam s Ukrajinou.



O tom, čo sa dialo na hraniciach, existujú protichodné správy: Kým bieloruské úrady tvrdia, že Kalesnikavová sa so svojimi dvoma kolegami pokúšala dostať na územie Ukrajiny, podľa proopozičných médií bola na bieloruskom území zadržaná po tom, ako roztrhla svoj pas, čím zmarila snahy prinútiť ju prekročiť hranice s Ukrajinou.