Kalesnikavová je vo vyšetrovacej väzbe v Minsku, Alexijevičovú sledujú

Minsk 9. septembra (TASR) – Maryja Kalesnikavová — výrazná osobnosť protivládnych protestov v Bielorusku a členka predsedníctva opozičnej Koordinačnej rady — je vo vyšetrovacej väzbe v Minsku ako osoba podozrivá z pokusu o uzurpáciu moci. Informovala o tom agentúra TASS.



Kalesnikavovú uniesli 7. septembra v centre Minska, odkiaľ ju mikrobusom previezli k hraniciam s Ukrajinou.



O tom, čo sa dialo na hraniciach, existujú protichodné správy: Kým bieloruské úrady tvrdia, že Kalesnikavová sa so svojimi dvoma kolegami pokúšala dostať na územie Ukrajiny, iné zdroje uvádzajú, že bola zadržaná po tom, ako roztrhla svoj pas, čím zmarila snahy prinútiť ju prekročiť hranice.



Dvoch jej kolegov, ktorí boli v aute s ňou, sa zatiaľ neidentifikovaným osobám podarilo odviezť na Ukrajinu.



Spravodajský portál Meduza.io pripomenul, že zo siedmich členov predsedníctva Koordinačnej rady ich bolo medzičasom už šesť zadržaných či násilne vyvezených z Bieloruska. Najnovšie bol v stredu zadržaný právnik Maksim Znak. Vo väzbe sa tiež v stredu ocitol aj právnik Iľja Salej, člen tímu bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorý bol vzatý do vyšetrovacej väzby krátko po tom, ako zverejnil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách proti Alexandrovi Lukašenkovi.



Na slobode tak momentálne zostáva už len jediná členka predsedníctva Koordinačnej rady, spisovateľka Sviatlana Alexijevičová, laureátka Nobelovej ceny za literatúru.



Alexijevičová v stredu v rozhovore s novinármi uviedla, že neplánuje opustiť Bielorusko. Poukázala však na metódy mocenských štruktúr, ktoré už viacerých lídrov opozície donútili odísť do zahraničia, alebo ich tam rovno vyviezli.



Alexijevičová ďalej pred novinármi uviedla, že ešte v auguste, po prezidentských voľbách, si všimla, že ju niekto sleduje. „A potom to už bolo stále," dodala. Informovala tiež, že v stredu ráno niekto donekonečna zvonil pri jej dverách, čo ju znepokojilo.



Ešte predtým bola podľa agentúry Interfax zverejnená informácia, že k Alexijevičovej domov prišli zahraniční diplomati, pravdepodobne zo Slovenska a Litvy. Spisovateľka ich vpustila do bytu, uviedol Interfax.



Pokiaľ ide o vyšetrovanie Kalesnikavovej, podľa jej otca zrejme súvisí s verdiktom bieloruskej generálnej prokuratúry, ktorá nedávno deklarovala, že činnosť Koordinačnej rady je zameraná na uzurpáciu moci v krajine.



Členovia rady však opakovane tvrdia, že sa nechcú dostať k moci, iba sa snažia revidovať výsledky prezidentských volieb, ktoré podľa bieloruskej volebnej komisie vyhral Lukašenko.