Kalesnikavová: Po zadržaní sa mi vyhrážali smrťou i dlhoročným väzením

Minsk 10. septembra (TASR) - Členka predsedníctva Koordinačnej rady bieloruskej opozície Maryja Kalesnikavová písomne požiadala bieloruský Vyšetrovací výbor o začatie trestného stíhania proti príslušníkom silových štruktúr, ktorí ju začiatkom tohto týždňa v Minsku zadržali a vyhrážali sa jej smrťou či dlhoročným väzením. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server TUT.by.



Kalesnikavová, ktorá je po svojom utorkovom zadržaní na hraniciach s Ukrajinou vo vyšetrovacej väzbe, v žiadosti uviedla, že všetky tieto vyhrážky v danej situácii považovala za vážne.



Po tom, ako ju v centre Minska násilím vtiahli do auta a odviezli, sa jej príslušníci silových štruktúr vyhrážali, že ak dobrovoľne neopustí územie Bieloruska, vyvezú ju odtiaľ "živú alebo na kúsky".



Objavili sa aj hrozby, že by vo väzení mohla stráviť aj 25 rokov, alebo že jej "budú robiť problémy", kým bude väznená.



Dodala, že po tom, ako po svojom "únose" odmietla opustiť krajinu, ju umiestnili do cely, kde strávila asi hodinu. Tento postup považuje za nezákonný.



Spresnila, že po celý čas svojho zadržiavania v priestoroch ministerstva vnútra a Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) upozorňovala službukonajúcich, že bola unesená, a žiadala, aby jej právnika a otca informovali o mieste, kde sa nachádza.



Podľa tlačovej služby štábu nezaregistrovaného kandidáta Viktara Babaryku, ktorého bola Kalesnikavová členkou, sa v jej vyhlásení uvádzajú konkrétne mená a funkcie ľudí, ktorí na ňu na ministerstve vnútra a v KGB vyvíjali psychologický tlak.



Táto kauza týkajúca sa Kalesnikavovej vznikla 7. septembra, keď sa s ňou nikto z jej kolegov nedokázal telefonicky spojiť a nenašli ju neskôr ani doma. Spojenie bolo prerušené aj s ďalšími členmi Koordinačnej rady - Antonom Radňankovom a Ivanom Kravcovom.



Na druhý deň štátna agentúra BelTA informovala, že Kalesnikavovú zadržali pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnych hraníc s Ukrajinou.



Podľa vyjadrenia spomínaných dvoch mužov bieloruské úrady v noci na utorok podnikli pokus o ich "vyhostenie" na Ukrajinu. Kalesnikavová však svojmu nedobrovoľnému odchodu z vlasti zabránila tým, že roztrhala svoj pas a ušla z auta, ktoré ju malo prepraviť na ukrajinské územie.



Krátko na to bola bieloruskými pohraničníkmi zadržaná. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe ako podozrivá z verejných výziev na uzurpovanie moci.