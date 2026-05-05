Utorok 5. máj 2026
Kálíbáf: Irán ešte ani nezačal konfrontáciu v Hormuzskom prielive

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 5. mája (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok vyhlásil, že Irán v spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte „ani len nezačal“. Spojené štáty a ich spojenci podľa jeho slov ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

„Veľmi dobre vieme, že pokračovanie súčasného stavu je pre Ameriku neúnosné, zatiaľ čo my sme ešte ani nezačali,“ napísal Kálíbáf na sieti X.

Tvrdí, že „škodlivá prítomnosť“ USA a ich spojencov v Hormuzskom prielive sa zníži. Podľa Kálíbáfa sa v súčasnosti „formuje a upevňuje nová rovnováha“ v prielive.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt sloboda, v rámci ktorej majú USA od pondelkového rána blízkovýchodného času „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu.

Irán v reakcii pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto prielivu. Iránske médiá následne informovali o iránskom útoku na loď námorníctva USA pri prístave Džásk neďaleko Hormuzu.

Vysokopostavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku.

Americké sily podľa veliteľa Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) admirála Brada Coopera potopili šesť iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v prielive na civilné lode.
