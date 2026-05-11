Kálíbáf: Irán je pripravený dať príučku akémukoľvek agresorovi
Naše ozbrojené sily sú pripravené reagovať a dať lekciu každému agresorovi, povedal Kálíbáf, ktorý pôsobil ako hlavný vyjednávač pri mierových rokovaniach s Washingtonom.
Autor TASR
Teherán 11. mája (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v pondelok vyhlásil, že ozbrojené sily jeho krajiny sú pripravené ostro zareagovať v prípade, že Irán bude napadnutý. Reagoval tak po vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že prímerie na Blízkom východe je vo veľmi neistom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Šéf Bieleho domu v pondelok vyhlásil, že prímerie medzi Washingtonom a Teheránom funguje len s „masívnou podporou životných funkcií“. Zároveň dodal, že najnovší iránsky návrh, ktorý označil za „kus odpadu“, si ani neprečítal, lebo by to bolo stratou času.
„Naše ozbrojené sily sú pripravené reagovať a dať lekciu každému agresorovi,“ povedal Kálíbáf, ktorý pôsobil ako hlavný vyjednávač pri mierových rokovaniach s Washingtonom. „Zlá stratégia a zlé rozhodnutia vedú vždy k zlým výsledkom – svet to už pochopil,“ dodal. „Sme pripravení na všetky možnosti, budú prekvapení,“ varoval predseda iránskeho parlamentu.
