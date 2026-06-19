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Kálíbáf: Irán pri rokovaniach s USA neprekročí svoje červené čiary
Tieto vyjadrenia nasledovali deň po tom, ako najvyšší duchovný vodca Iránu Modžtabá Chameneí oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi.
Autor TASR
Teherán 19. júna (TASR) - Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v piatok uviedol, že v rokovaniach so Spojenými štátmi sa budú naďalej riadiť svojimi zásadnými pravidlami a hodnotami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ako sme už ukázali počas predchádzajúcich rokovaní, pevne sa držíme stanovených podmienok a červených čiar, a zároveň presadzujeme záujmy iránskeho národa,“ uviedol Kálíbáf vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska tlačová agentúra IRNA.
„Ak sa nepriateľ pokúsi zájsť priďaleko... máme prsty na spúšti a neváhame odpovedať ničivou reakciou,“ varoval.
Tieto vyjadrenia nasledovali deň po tom, ako najvyšší duchovný vodca Iránu Modžtabá Chameneí oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi. Uviedol pritom, že mal na veci „odlišný názor“, no neuviedol bližšie informácie.
Memorandum podpísal iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
V písomnom vyjadrení prečítanom v štátnej televízii Chameneí uviedol, že budúce rokovania so Spojenými štátmi budú priame, no nebudú znamenať prijatie „postoja nepriateľa“.
V reakcii na Chameneího slová iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že diplomatický aparát krajiny „bude využitý na zabezpečenie najvyšších záujmov Iránu“ a na „ochranu práv skvelého iránskeho národa“.
Pezeškiján vydal podobné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazal držať sa iránskych červených čiar a brániť „dôstojnosť, česť a autoritu“ krajiny.
Memorandum o porozumení zahŕňa okamžité zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA a zaručuje aj otvorenie Hormuzského prielivu. USA a Irán majú 60 dní na rokovanie o konečnej dohode a v prípade potreby, môžu túto lehotu predĺžiť.
„Ako sme už ukázali počas predchádzajúcich rokovaní, pevne sa držíme stanovených podmienok a červených čiar, a zároveň presadzujeme záujmy iránskeho národa,“ uviedol Kálíbáf vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska tlačová agentúra IRNA.
„Ak sa nepriateľ pokúsi zájsť priďaleko... máme prsty na spúšti a neváhame odpovedať ničivou reakciou,“ varoval.
Tieto vyjadrenia nasledovali deň po tom, ako najvyšší duchovný vodca Iránu Modžtabá Chameneí oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi. Uviedol pritom, že mal na veci „odlišný názor“, no neuviedol bližšie informácie.
Memorandum podpísal iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
V písomnom vyjadrení prečítanom v štátnej televízii Chameneí uviedol, že budúce rokovania so Spojenými štátmi budú priame, no nebudú znamenať prijatie „postoja nepriateľa“.
V reakcii na Chameneího slová iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že diplomatický aparát krajiny „bude využitý na zabezpečenie najvyšších záujmov Iránu“ a na „ochranu práv skvelého iránskeho národa“.
Pezeškiján vydal podobné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazal držať sa iránskych červených čiar a brániť „dôstojnosť, česť a autoritu“ krajiny.
Memorandum o porozumení zahŕňa okamžité zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA a zaručuje aj otvorenie Hormuzského prielivu. USA a Irán majú 60 dní na rokovanie o konečnej dohode a v prípade potreby, môžu túto lehotu predĺžiť.