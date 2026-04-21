Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Kálíbáf: Irán v prípade obnovenia vojny ukáže na bojisku nové možnosti

Zničená obytná budova po americko-izraelských útokoch zo 4. marca v juhovýchodnom Teheráne v utorok 14. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 21. apríla (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v pondelok upozornil, že ak sa obnoví vojna so Spojenými štátmi a Izraelom, Irán má pripravené „nové karty“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Neakceptujeme rokovania pod hrozbami a počas uplynulých dvoch týždňov sme sa pripravovali ukázať na bojisku nové karty,“ napísal Kálíbáf na sociálnej sieti X.

Predseda parlamentu, ktorý viedol iránsku delegáciu na predchádzajúcich rokovaniach s USA v Pakistane, tvrdí, že americký prezident Donald Trump chce „uvalením blokády (na iránske lode v Hormuzskom prielive) a porušením prímeria“ zmeniť rokovací stôl na „stôl kapitulácie“, alebo podľa vlastného uváženia ospravedlniť obnovenie nepriateľských akcií.

Washington a Teherán viedli po uzavretí dvojtýždňového prímeria v Islamabade 11. a 12. apríla prvé kolo rozhovorov, ktoré neprinieslo dohodu. Pakistanský zdroj zúčastnený na rokovaniach uviedol, že prímerie sa skončí v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ).

Trump v pondelok oznámil, že americký viceprezident J. D. Vance a ďalší členovia delegácie USA sú na ceste do Pakistanu na mierové rokovania s Iránom. Zdroje oboznámené so záležitosťou však neskôr uviedli, že delegácia ešte neodcestovala.

Teherán s účasťou na druhom kole rokovaní zatiaľ oficiálne nesúhlasil. Vysokopostavený iránsky predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že účasť zvažuje, no konečné rozhodnutie ešte nepadlo.

Stanica BBC s odvolaním sa na americké médiá informovala, že Vance odcestuje do Pakistanu v utorok. Podľa troch amerických zdrojov portálu Axios odíde viceprezident z USA v utorok ráno miestneho času.

Zdroje stanice CNN zase tvrdia, že nové kolo rokovaní je naplánované na stredu.
