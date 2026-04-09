Kálíbáf: Od uzavretia prímeria došlo k porušeniu 3 dohodnutých bodov
Za takýchto okolností podľa neho nie je prímerie ani vedenie rokovaní rozumné.
Teherán 9. apríla (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu večer upozornil, že pred rokovaniami so Spojenými štátmi, ktoré majú v piatok začať v Pakistane, došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Za takýchto okolností podľa neho nie je prímerie ani vedenie rokovaní rozumné. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
„Hlboká historická nedôvera, ktorú máme voči Spojeným štátom, vyplýva z ich opakovaného porušovania všetkých druhov záväzkov – čo je vzorec, ktorý sa, žiaľ, opäť zopakoval,“ uviedol Kálíbáf na sieti X.
Predseda iránskeho parlamentu uviedol, že porušením jedného kľúčového bodu je eskalácia konfliktu v Libanone. Prímerie sa podľa neho malo týkať aj tejto krajiny, kde Izrael vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hizballáh. Na zastavenie bojov v Libanone podľa neho odkazoval aj pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý je sprostredkovateľom mierových rozhovorov.
Ďalším porušením dohodnutých princípov je podľa Kálíbáfa aj vstup izraelského dronu do iránskeho vzdušného priestoru po uzavretí prímeria a odopieranie práva Iránu na obohacovanie uránu.
„Došlo k jasnému porušeniu samotného funkčného základu pre rokovania, a to ešte predtým, ako vôbec začali. V takejto situácii sú bilaterálne prímerie alebo rokovania nerozumné,“ napísal Kálíbáf.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA dostali od Teheránu „realizovateľný“ 10-bodový plán, avšak americký predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že plán, ktorý neskôr zverejnil Irán a na ktorý sa odvoláva Kálíbáf, nezahŕňa tie isté podmienky, s ktorými súhlasil Biely dom.
Podľa zdrojov Reuters bude Kálíbáf súčasťou iránskej delegácie na rokovaniach v Pakistane spolu s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.
