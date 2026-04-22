Kálíbáf: Otvorenie Hormuzu nie je možné počas námornej blokády USA
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu vyhlásil, že porušovanie záväzkov USA a ich blokáda iránskych prístavov predstavuje hlavné prekážky pre „skutočné rokovania“.
Autor TASR
Teherán 22. apríla (TASR) - Opätovne otvorenie Hormuzského prielivu nie je možné pre pretrvávajúcu americkú námornú blokádu, uviedol v stredu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Úplné prímerie má zmysel iba vtedy, ak nie je porušované námornou blokádou... znovuotvorenie Hormuzského prielivu nie je možné počas očividného porušovania prímeria,“ napísal na sociálnej sieti X.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu vyhlásil, že porušovanie záväzkov USA a ich blokáda iránskych prístavov predstavuje hlavné prekážky pre „skutočné rokovania“. „Svet vidí vašu nekonečnú pokryteckú rétoriku a rozpor medzi tvrdeniami a činmi,“ uviedol.
Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
