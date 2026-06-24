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Kálíbáf označil memorandum o ukončení vojny za deklaráciu porážky USA
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Teherán 24. júna (TASR) - Memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe, je „deklaráciou porážky Ameriky“, vyhlásil v stredu hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf. Sprostredkovateľský Pakistan zároveň oznámil, že technické rokovania medzi krajinami budú pokračovať budúci týždeň, píše TASR na základe správ agentúry AFP.
„Islamabadské porozumenie nebolo výsledkom tlaku a vynucovania, ale skôr výsledkom odporu a autority statočného iránskeho národa,“ vyhlásil Kálíbáf na konferencii v Azerbajdžane. „Preto sa islamabadské memorandum o porozumení stalo deklaráciou porážky Ameriky,“ dodal s tým, že bezpečnosť štátov Blízkeho východu musí byť zaistená krajinami v regióne.
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom. Delegácie viedli viceprezident Spojených štátov J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Sprostredkovateľský Pakistan v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň. „Rokovania budú pokračovať budúci týždeň, predpokladám v utorok,“ uviedol hovorca tamojšieho rezortu diplomacie. Začiatok je podľa neho možný aj v pondelok či stredu.
„Islamabadské porozumenie nebolo výsledkom tlaku a vynucovania, ale skôr výsledkom odporu a autority statočného iránskeho národa,“ vyhlásil Kálíbáf na konferencii v Azerbajdžane. „Preto sa islamabadské memorandum o porozumení stalo deklaráciou porážky Ameriky,“ dodal s tým, že bezpečnosť štátov Blízkeho východu musí byť zaistená krajinami v regióne.
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom. Delegácie viedli viceprezident Spojených štátov J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Sprostredkovateľský Pakistan v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň. „Rokovania budú pokračovať budúci týždeň, predpokladám v utorok,“ uviedol hovorca tamojšieho rezortu diplomacie. Začiatok je podľa neho možný aj v pondelok či stredu.