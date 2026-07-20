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Kálíbáf: USA nechcú deeskaláciu, presúvajú novú vojenskú techniku
Dodal, že činy musia potvrdzovať slová, a nie im odporovať.
Autor TASR
Teherán 20. júla (TASR) - Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v pondelok uviedol, že americká armáda dokazuje, že Spojené štáty nemajú záujem ukončiť eskaláciu s Iránom. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Američania naďalej presúvajú do regiónu novú vojenskú techniku a zároveň tvrdia, že chcú zastaviť vojnu,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Stavili na to, že naša inteligencia je taká nízka ako ich vlastné IQ,“ konštatoval.
Irán podľa jeho slov dosiahol úroveň, keď dokáže rozpoznať tieto „americké hry“ a na základe toho sa pripravil. Dodal, že činy musia potvrdzovať slová, a nie im odporovať.
USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého pozastavili boje. Krehké prímerie však bolo narušené už počas prvého júlového týždňa, keď došlo k vzájomným útokom pre incidenty v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump následne 9. júla vyhlásil, že prímerie sa „skončilo“. USA v noci na pondelok už deviatu noc v rade útočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na krajiny v Perzskom zálive.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok vyhlásil, že diplomatické rokovania s USA prostredníctvom sprostredkovateľov napriek útokom pokračujú.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa v pondelok informovala, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne s USA, na základe ktorého by začalo platiť desaťdňové prímerie s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť memorandum z minulého mesiaca.
„Američania naďalej presúvajú do regiónu novú vojenskú techniku a zároveň tvrdia, že chcú zastaviť vojnu,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Stavili na to, že naša inteligencia je taká nízka ako ich vlastné IQ,“ konštatoval.
Irán podľa jeho slov dosiahol úroveň, keď dokáže rozpoznať tieto „americké hry“ a na základe toho sa pripravil. Dodal, že činy musia potvrdzovať slová, a nie im odporovať.
USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého pozastavili boje. Krehké prímerie však bolo narušené už počas prvého júlového týždňa, keď došlo k vzájomným útokom pre incidenty v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump následne 9. júla vyhlásil, že prímerie sa „skončilo“. USA v noci na pondelok už deviatu noc v rade útočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na krajiny v Perzskom zálive.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok vyhlásil, že diplomatické rokovania s USA prostredníctvom sprostredkovateľov napriek útokom pokračujú.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa v pondelok informovala, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne s USA, na základe ktorého by začalo platiť desaťdňové prímerie s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť memorandum z minulého mesiaca.