Kálíbáf: USA sa snažia začať novú vojnu
Autor TASR
Teherán 20. mája (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu uviedol, že Spojené štáty sa snažia znova rozpútať vojnu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pohyby nepriateľa - otvorené aj utajované - ukazujú, že napriek ekonomickému a politickému tlaku neupustil od svojich vojenských cieľov a snaží sa začať novú vojnu,“ povedal Kálíbáf v audiozázname na svojej webovej stránke.
USA podľa neho stále dúfajú, že Irán sa vzdá a bude kladne reagovať na „prehnané požiadavky“ Washingtonu, a to udržiavaním ekonomického tlaku a námornej blokády iránskych prístavov.
„Musíme posilniť naše prípravy na efektívnu a silnú reakciu na každý potenciálny útok,“ pripomenul s tým, že Irán sa nikdy a za žiadnych okolností nepodvolí zastrašovaniu.
Kálíbáf priznal ekonomický tlak na Iráncov a vyzval k „národnej jednote“. Podľa jeho slov je jasné, že Irán je zapojený do „súboja vôlí“ a ten, kto túto vojnu vyhrá, „bude písať iránsku históriu a určí jeho budúcnosť“.
USA a Irán vystupňovali vzájomné hrozby v čase, keď si vymieňajú návrhy na ukončenie vojny, ktorá vypukla 28. februára, a od 8. apríla platí prímerie.
Iránske Revolučné gardy v stredu upozornili, že vojna na Blízkom východe sa rozšíri aj ďaleko za hranice tohto regiónu, ak Spojené štáty obnovia vojenské útoky na islamskú republiku.
Toto varovanie prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington by mohol opäť vojensky udrieť na Irán, ak sa v najbližších dňoch nepodarí dosiahnuť dohodu o trvalom riešení konfliktu.
