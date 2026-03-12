< sekcia Zahraničie
Kálíbáf: V prípade útokov na iránske ostrovy Teherán nebude zdržanlivý
V príspevku na sieti X dodal, že strata životov amerických vojakov je osobná zodpovednosť prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.
Autor TASR
Teherán 12. marca (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf vo štvrtok uviedol, že Teherán nebude zdržanlivý v prípade útokov na jeho ostrovy a bude na takýto krok reagovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Akákoľvek agresia proti územiu iránskych ostrovov povedie k tomu, že odložíme všetku zdržanlivosť a Perzský záliv naplní krv votrelcov,“ uviedol Kálíbáf.
AFP konštatuje, že nie je jasné, o akých ostrovoch Kálíbáf písal, portál Axios však s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval o tom, že možnosťou je aj obsadenie Khargu.
Niekoľko ostrovov ležiacich v Perzskom zálive južne od Iránu zohráva strategicky a ekonomicky dôležitú úlohu pre Teherán.
Kharg je najdôležitejším exportným terminálom iránskej ropy. Opakovane bol cieľom útokov počas iránsko-irackej vojny v rokoch 1980 až 1988.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive. Irán svoje útoky podľa prezidenta Masúda Pezeškijána zameriava na vojenské základe v regióne, ktoré USA a Izrael využili na údery proti islamskej republike. Spoločné iránske vojenské velenie v stredu oznámilo, že cieľom útokov na Blízkom východe budú aj banky a finančné inštitúcie. Ide o reakciu na americko-izraelský úder na banku v Teheráne.
