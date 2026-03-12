Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Kálíbáf: V prípade útokov na iránske ostrovy Teherán nebude zdržanlivý

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V príspevku na sieti X dodal, že strata životov amerických vojakov je osobná zodpovednosť prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.

Autor TASR
Teherán 12. marca (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf vo štvrtok uviedol, že Teherán nebude zdržanlivý v prípade útokov na jeho ostrovy a bude na takýto krok reagovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

„Akákoľvek agresia proti územiu iránskych ostrovov povedie k tomu, že odložíme všetku zdržanlivosť a Perzský záliv naplní krv votrelcov,“ uviedol Kálíbáf.

V príspevku na sieti X dodal, že strata životov amerických vojakov je osobná zodpovednosť prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.

AFP konštatuje, že nie je jasné, o akých ostrovoch Kálíbáf písal, portál Axios však s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval o tom, že možnosťou je aj obsadenie Khargu.

Niekoľko ostrovov ležiacich v Perzskom zálive južne od Iránu zohráva strategicky a ekonomicky dôležitú úlohu pre Teherán.

Kharg je najdôležitejším exportným terminálom iránskej ropy. Opakovane bol cieľom útokov počas iránsko-irackej vojny v rokoch 1980 až 1988.

Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive. Irán svoje útoky podľa prezidenta Masúda Pezeškijána zameriava na vojenské základe v regióne, ktoré USA a Izrael využili na údery proti islamskej republike. Spoločné iránske vojenské velenie v stredu oznámilo, že cieľom útokov na Blízkom východe budú aj banky a finančné inštitúcie. Ide o reakciu na americko-izraelský úder na banku v Teheráne.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS