< sekcia Zahraničie
Kálíbáf varoval USA, aby nepokúšali odhodlanie Iránu brániť vlasť
Podľa správ médií nariadila americká vláda presun tisícov výsadkárov na Blízky východ.
Autor TASR
Teherán 25. marca (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu varoval Washington, aby nepokúšal odhodlanie islamskej republiky brániť svoje územie, uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach. Reagoval tak na správy, že Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalšie vojenské jednotky, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pozorne sledujeme všetky pohyby USA... Nepokúšajte naše odhodlanie brániť našu vlasť,“ napísal Kálíbáf na platforme X.
Dodal, že americké sily by sa mohli stať „obeťou“ krokov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „To, čo generáli pokazili, vojaci nedokážu napraviť, namiesto toho sa stanú obeťami bludov Netanjahua,“ uviedol.
Podľa správ médií nariadila americká vláda presun tisícov výsadkárov na Blízky východ. Tento krok sa spája s možnou inváziou na iránsky ostrov Charg, ktorý je najdôležitejším exportným terminálom iránskej ropy v Perzskom zálive, pripomenula DPA.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive. Irán svoje útoky podľa prezidenta Masúda Pezeškijána zameriava na vojenské základe v regióne, ktoré USA a Izrael využili na údery proti islamskej republike.
„Pozorne sledujeme všetky pohyby USA... Nepokúšajte naše odhodlanie brániť našu vlasť,“ napísal Kálíbáf na platforme X.
Dodal, že americké sily by sa mohli stať „obeťou“ krokov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „To, čo generáli pokazili, vojaci nedokážu napraviť, namiesto toho sa stanú obeťami bludov Netanjahua,“ uviedol.
Podľa správ médií nariadila americká vláda presun tisícov výsadkárov na Blízky východ. Tento krok sa spája s možnou inváziou na iránsky ostrov Charg, ktorý je najdôležitejším exportným terminálom iránskej ropy v Perzskom zálive, pripomenula DPA.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive. Irán svoje útoky podľa prezidenta Masúda Pezeškijána zameriava na vojenské základe v regióne, ktoré USA a Izrael využili na údery proti islamskej republike.