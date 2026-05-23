Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
Kálíbáf vystríhal USA pred obnovením útokov na Irán

Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kalibaf (uprostred) reční počas tlačovej konferencie v libanonskom Bejrúte v sobotu 12. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 23. mája (TASR) - Hlavný iránsky vyjednávač pre mierové rozhovory Mohammad Báker Kálíbáf v sobotu varoval pred „drvivou“ odvetou v prípade, že americký prezident Donald Trump znovu začne s útokmi na Teherán. Dodal, že krajina počas šesťtýždňového prímeria vo vojne na Blízkom východe obnovila svoje ozbrojené sily. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Naše ozbrojené sily sa počas prímeria obnovili takým spôsobom, že ak Trump spácha ďalší bláznivý čin a opäť začne vojnu, pre Spojené štáty to bude určite viac drvivé a trpké ako v prvý deň vojny,“ vyhlásil Kálíbáf na sociálnych sieťach.

Hlavný iránsky vyjednávač toto varovanie vydal po stretnutí s veliteľom pakistanských pozemných síl Ásimom Munírom, ktorý je vedúcou osobnosťou v diplomatických snahách o ukončenie vojny na Blízkom výhode.

Munír pricestoval do Teheránu v piatok. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí rokoval po svojom príchode so šéfom tamojšej diplomacie Abbásom Arákčím. Ministerstvo uviedlo, že obe strany diskutovali o „najnovších diplomatických snahách a iniciatívach zameraných na zabránenie ďalšej eskalácii a ukončenie“ vojny.

Štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že Arákčí hovoril aj so svojimi náprotivkami z Turecka, Iraku a Kataru či Ománu.

Panarabská televízna stanica al-Arabíja s odvolaním sa na svoje zdroje v piatok informovala, že konečný návrh možnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom by mal byť oznámený v priebehu niekoľkých hodín.
