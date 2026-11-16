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Kalifornia daruje Ukrajine zdravotnícky materiál
Demokratický guvernér najväčšieho amerického štátu v nedeľu navštívil Ľvov, kde vyjadril podporu Ukrajine, ktorá sa už takmer päť rokov bráni ruskej agresii.
Autor TASR
Sacramento 16. novembra (TASR) - Americký štát Kalifornia daruje Ukrajine 1300 nemocničných lôžok, milióny obväzov a ďalší zdravotnícky materiál na liečbu zranených vo vojne, oznámil v pondelok guvernér Gavin Newsom po návrate z cesty na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Demokratický guvernér najväčšieho amerického štátu v nedeľu navštívil Ľvov, kde vyjadril podporu Ukrajine, ktorá sa už takmer päť rokov bráni ruskej agresii. Darovaný materiál podľa Newsoma pochádza z prebytočných zásob v Kalifornii a nadväzuje na predchádzajúce dary poskytnuté v skoršej fáze vojny.
Kalifornia daruje Kyjevu poľnú nemocnicu s kapacitou 50 lôžok, ktorá obsahuje kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky a materiál na ošetrovanie rán. Poskytne tiež viac ako 1300 ďalších nemocničných lôžok, viac ako 11 miliónov obväzov, tisíce súprav na ošetrovanie rán a 20 prenosných generátorov.
„Ukrajinský ľud si túto vojnu nevybral,“ uviedol Newsom vo vyhlásení. „Žiaden národ bojujúci za svoju slobodu by sa nemal musieť obávať toho, že je v tom sám. Kalifornia stojí po boku Ukrajiny,“ deklaroval.
Guvernér navštívil aj hroby ukrajinských vojakov, prezrel si rehabilitačné centrum pre ľudí zranených vo vojne a navštívil spoločnosti zaoberajúce sa obrannými technológiami.
Newsom v januári vo funkcii guvernéra končí po dvoch funkčných obdobiach a podľa médií zvažuje kandidatúru na prezidenta vo voľbách o dva roky.
Demokratický guvernér najväčšieho amerického štátu v nedeľu navštívil Ľvov, kde vyjadril podporu Ukrajine, ktorá sa už takmer päť rokov bráni ruskej agresii. Darovaný materiál podľa Newsoma pochádza z prebytočných zásob v Kalifornii a nadväzuje na predchádzajúce dary poskytnuté v skoršej fáze vojny.
Kalifornia daruje Kyjevu poľnú nemocnicu s kapacitou 50 lôžok, ktorá obsahuje kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky a materiál na ošetrovanie rán. Poskytne tiež viac ako 1300 ďalších nemocničných lôžok, viac ako 11 miliónov obväzov, tisíce súprav na ošetrovanie rán a 20 prenosných generátorov.
„Ukrajinský ľud si túto vojnu nevybral,“ uviedol Newsom vo vyhlásení. „Žiaden národ bojujúci za svoju slobodu by sa nemal musieť obávať toho, že je v tom sám. Kalifornia stojí po boku Ukrajiny,“ deklaroval.
Guvernér navštívil aj hroby ukrajinských vojakov, prezrel si rehabilitačné centrum pre ľudí zranených vo vojne a navštívil spoločnosti zaoberajúce sa obrannými technológiami.
Newsom v januári vo funkcii guvernéra končí po dvoch funkčných obdobiach a podľa médií zvažuje kandidatúru na prezidenta vo voľbách o dva roky.