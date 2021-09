Demokratický guvernér Kalifornie Newsom prežil pokus o odvolanie

Los Angeles 15. septembra (TASR) - Demokratický guvernér naľudnatejšieho amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom prežil pokus o svoje odvolanie, ktorý iniciovali jeho odporcovia z radov republikánov. Vyplýva to z čiastkových výsledkov utorkových mimoriadnych volieb, ktoré boli zverejnené v stredu ráno, informovala agentúra AFP.



Zo sčítania vyše 60 percent odovzdaných hlasov (viac než 8 miliónov) vyplýva, že proti Newsomovmu odvolaniu hlasovali približne dve tretiny voličov. Guvernérovi republikánski kritici chceli využiť nespokojnosť časti Kalifornčanov s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu.



Hoci Kalifornia patrí medzi najliberálnejšie štáty USA, v prípade odvolania demokratického guvernéra ho mohol nahradiť republikánsky kandidát s relatívne malou voličskou podporou.



"Povedali sme 'áno' vede, povedali sme 'áno' vakcínam, povedali sme 'áno' ukončeniu tejto pandémie," reagoval kalifornský guvernér na výsledky prebiscitu.



Newsom po vypuknutí pandémie v súlade s odporúčaniami expertov rýchlo zaviedol epidemiologické reštrikcie vrátane obmedzenia slobody pohybu a uzavretia škôl, čím si znepriatelil mnohých podnikateľov a rodičov, ktorí boli proti takýmto obmedzeniam.



V rámci boja proti šíreniu infekčnejšieho variantu delta nariadil aj povinné očkovanie zdravotníkov, a tiež povinné očkovanie alebo pravidelné testovanie učiteľov a všetkých štátnych zamestnancov.



Newsomov hlavný oponent bol Larry Elder, konzervatívny afroamerický rozhlasový moderátor, ktorý sa netají svojím obdivom k republikánskemu exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Vyhlasoval, že v prípade svojho víťazstva by zrušil všetky nariadenia týkajúce sa povinného očkovania a testovania.



Pozorne sledovaný kalifornský plebiscit dostal aj celoamerický rozmer, keď Newsoma verejne podporil aj demokratický prezident USA Joe Biden. Ten označil Larryho Eldera za "klon Donalda Trumpa".



Republikán Elder ešte pred uzavretím volebných miestností vyhlásil, že výsledky utorkových volieb boli sfalšované, hoci pozorovatelia nijaké väčšie problémy nezaznamenali. Zakrátko však svoje obvinenia stiahol, uznal svoju porážku a vyzval svojich stúpencov, aby výsledok hlasovania akceptovali.



Gavin Newsom (53) na základe utorkového plebiscitu zostane vo funkcií až do skončenia svojho mandátu v januári 2023. O guvernérsky post, ktorý by sa uvoľnil v prípade Newsomovho odvolania, sa celkovo uchádzalo 46 kandidátov.