Kalifornia má zo všetkých amerických štátov najviac prípadov COVID-19

Sacramento 22. júla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom dosiahol v americkom štáte Kalifornia viac ako 409.000, čo je najviac v celých Spojených štátoch. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na Univerzitu Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.



Najviac úmrtí spojených s koronavírusom však v USA evidujú v štáte New York, kde doposiaľ ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, podľahlo 72.302 osôb. Je to deväťkrát viac ako v Kalifornii, ktorá je s takmer 40 miliónmi obyvateľov najľudnatejším americkým štátom.



"Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mali pod kontrolou tempo šírenia (koronavírusu) aj napriek tomu, že počet prípadov presiahol 400.000. V konečnom dôsledku predpokladám a dúfam, že Kalifornia je štátom, ktorý sa najlepšie prispôsobil, najviac poučil a najlepšie pripravil," povedal v utorok kalifornský štátny minister zdravotníctva a sociálnych služieb Mark Ghaly.