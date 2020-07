Kalifornia prekonala New York v počte prípadov nákazy koronavírusom

Sacramento 23. júla (TASR) - Kalifornia v stredu v počte prípadov nákazy koronavírusom prekonala New York a stala sa epidémiou najťažšie zasiahnutým americkým štátom. Informovala o tom spravodajská stanica NBC News.



Kalifornia celkovo zaznamenala 415.763 prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. New York eviduje 415.094 prípadov.



V utorok Kalifornia potvrdila rekordný denný nárast počtu pacientov, keď ich pribudlo 12.807.



New York naďalej "vedie" v počte úmrtí. Zaznamenal ich celkom 33.368, zatiaľ čo Kalifornia eviduje 7.892 obetí.



Kalifornia bola vôbec prvým americkým štátom, ktorá zaviedla epidemiologické opatrenia. Ešte v marci guvernér Gavin Newsom nariadil uzavretie reštaurácií, barov, divadiel a iných podnikov. Počet prípadov začal prudko rásť po uvoľnení opatrení. Newsom v stredu uviedol, že to nie je prekvapujúce vzhľadom na veľkosť štátu.



V júni guvernér nariadil opätovné sprísnenie opatrení po tom, čo sa rýchlosť šírenia nákazy neznížila.



Koronavírus sa šíri najmä medzi zdravotníckymi pracovníkmi, bezdomovcami a vo väzeniach. Až 55 percent pozitívne testovaných pacientov pochádza z hispánskej komunity, čo experti prisudzujú ich úlohe na pracovnom trhu. Mnohým z nich povaha zamestnania neumožňuje prácu z domu.