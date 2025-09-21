< sekcia Zahraničie
Kalifornia zakázala bezpečnostným zložkám nosiť pri zásahoch masky
Zákaz je priamou reakciou Kalifornie na nedávnu sériu imigračných razií v Los Angeles.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sacramento 21. septembra (TASR) - Kalifornský guvernér Gavin Newsom v sobotu podpísal zákon, ktorý zakazuje väčšine bezpečnostných zložiek, vrátane príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE), zakrývať si pri výkone služby tvár maskami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.
Zákaz je priamou reakciou Kalifornie na nedávnu sériu imigračných razií v Los Angeles. Nie je však jasné, ako – alebo či vôbec – môže štát vynútiť dodržiavanie tohto zákazu, konštatuje AP.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že v piatok zaslalo listy generálnym prokurátorom v Kalifornii, Illinois a New Yorku, v ktorých opakovane vyzývali, aby tieto štáty vedené demokratmi rešpektovali operácie úradu ICE. V sobotnom vyhlásení zároveň ministerstvo varovalo, že ak štáty nebudú dodržiavať jeho pokyny, podnikne „všetky primerané kroky na ukončenie ich nevhodného a nezodpovedného marenia“ činnosti tohto úradu.
Úradníci administratívy prezidenta Donalda Trumpa túto prax obhajujú tým, že príslušníci úradu čelia čoraz častejšiemu obťažovaniu na verejnosti aj na internete, a zakrývanie ich identity má slúžiť na ochranu ich samotných, ako aj ich rodín.
Návrh zákona podpísal demokratický guvernér v Los Angeles za prítomnosti štátnych zákonodarcov a členov imigrantskej komunity.
Výnimky sa vzťahujú na tajných agentov, zdravotnícke rúška vrátane respirátorov a taktické vybavenie. Zákaz sa nevzťahuje na štátnu políciu.
Zákon tiež obmedzuje prístup príslušníkov ICE do škôl a neverejných priestorov nemocníc. Newsom odôvodnil nové opatrenia tým, že zabezpečia „aby školy a nemocnice zostali tým, čím majú byť: miestami starostlivosti, nie chaosu“.
Zákaz je priamou reakciou Kalifornie na nedávnu sériu imigračných razií v Los Angeles. Nie je však jasné, ako – alebo či vôbec – môže štát vynútiť dodržiavanie tohto zákazu, konštatuje AP.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že v piatok zaslalo listy generálnym prokurátorom v Kalifornii, Illinois a New Yorku, v ktorých opakovane vyzývali, aby tieto štáty vedené demokratmi rešpektovali operácie úradu ICE. V sobotnom vyhlásení zároveň ministerstvo varovalo, že ak štáty nebudú dodržiavať jeho pokyny, podnikne „všetky primerané kroky na ukončenie ich nevhodného a nezodpovedného marenia“ činnosti tohto úradu.
Úradníci administratívy prezidenta Donalda Trumpa túto prax obhajujú tým, že príslušníci úradu čelia čoraz častejšiemu obťažovaniu na verejnosti aj na internete, a zakrývanie ich identity má slúžiť na ochranu ich samotných, ako aj ich rodín.
Návrh zákona podpísal demokratický guvernér v Los Angeles za prítomnosti štátnych zákonodarcov a členov imigrantskej komunity.
Výnimky sa vzťahujú na tajných agentov, zdravotnícke rúška vrátane respirátorov a taktické vybavenie. Zákaz sa nevzťahuje na štátnu políciu.
Zákon tiež obmedzuje prístup príslušníkov ICE do škôl a neverejných priestorov nemocníc. Newsom odôvodnil nové opatrenia tým, že zabezpečia „aby školy a nemocnice zostali tým, čím majú byť: miestami starostlivosti, nie chaosu“.