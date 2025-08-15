< sekcia Zahraničie
Kalifornia zmení hranice volebných obvodov
Ak voliči v Kalifornii navrhované zmeny schvália, v štáte budú pre najbližších dvoje volieb vytvorené dočasné volebné obvody.
Autor TASR
Los Angeles 15. augusta (TASR) – Americký štát Kalifornia vo štvrtok predstavil plány na „prekreslenie“ hraníc svojich volebných obvodov. Ide o reakciu demokratov na údajné snahy prezidenta USA Donalda Trumpa o zmanipulovanie budúcoročných volieb do Kongresu s cieľom ochrániť svoju krehkú republikánsku väčšinu.
Ako informovala agentúra AFP, kalifornský guvernér Gavin Newsom uviedol, že požiada voličov vo svojom štáte, aby 4. novembra v hlasovaní schválili nové mapy volebných obvodov, ktorými by sa účinne neutralizovali zmeny plánované štátom Texas s cieľom dosiahnuť, aby republikáni mali v Snemovni reprezentantov viac poslaneckých kresiel.
Ak voliči v Kalifornii navrhované zmeny schvália, v štáte budú pre najbližších dvoje volieb vytvorené dočasné volebné obvody, pričom právomoc stanovovať hranice obvodov sa následne vráti nezávislej komisii.
Newsom objasnil, že k dočasným zmenám volebných obvodov dôjde v reakcii na prezidenta Spojených štátov, ktorý úradujúcemu guvernérovi štátu Texas nariadil „získať (vo voľbách) päť kresiel.“ Podľa Newsoma sa Trump opäť snaží „zmanipulovať systém. Nehrá podľa iných pravidiel; neverí v pravidlá.“
Volebné obvody sa v USA zvyčajne „prekresľujú“ každých desať rokov po sčítaní ľudu. Zmeny hraníc majú byť založené práve na týchto údajoch – cieľom je, aby volebné obvody presne reprezentovali ľudí, ktorí tam žijú.
Demokrati vnímajú súčasné snahy o zmenu hraníc volebných obvodov – presadzované po piatich rokoch od sčítania ľudu – ako otvorený pokus posilniť Republikánsku stranu a pomôcť jej udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov v budúcoročných voľbách konaných v polovici funkčného obdobia súčasného prezidenta.
V snahe zablokovať schválenie navrhovaného plánu desiatky demokratických poslancov ušli z Texasu, aj napriek tomu, že republikáni im hrozili zadržaním.
Newsomovi sa v médiách často pripisuje ambícia kandidovať za demokratov v prezidentských voľbách. Po ich minuloročnej porážke vo voľbách sa Newsom stal najviditeľnejšou tvárou Demokratickej strany a veľmi často sa dostáva do sporov s Trumpom.
Jedna z ich slovných prestreliek sa týkala aj razií imigračných úradov, ktoré republikánska administratíva nariadila v Los Angeles, kam Trump v júni poslal Národnú gardu a námornú pechotu s tvrdením, že je potrebné obnoviť tam poriadok.
AFP doplnila, že Newsomova tlačová konferencia sa vo štvrtok konala po tom, ako niekoľko dní trolloval Trumpa na sociálnych sieťach, pričom napodobňoval prezidentov ľahko rozpoznateľný štýl vyjadrovania vrátane hojného, i keď nie vždy logického, používania interpunkčných znamienok a tlačidla CAPSLOCK.
