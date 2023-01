Kaliforniu zasiahla veterná smršť a silné dažde

Los Angeles 5. januára (TASR) - Americký štát Kalifornia v stredu zasiahla veterná smršť a silné dažde, ktoré by mohli spôsobiť záplavy či zosuvy pôdy najmä v okolí San Francisca a Sacramenta. Kalifornské úrady preto pre väčšinu územia štátu vydali varovania pred ohrozením zdravia a majetku obyvateľov. V noci na štvrtok to uviedla agentúra AFP a stanica BBC, informuje TASR.



Meteorológovia tvrdia, že vietor by mohol dosahovať rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu. Silné dažde budú Kaliforniu bičovať pravdepodobne aj v priebehu štvrtka.



Americká Národná meteorologická služba (NWS) upozornila, že nepriaznivé počasie by mohlo zapríčiniť "rozsiahle záplavy, zosuvy pôdy, zaplavené cesty, popadané stromy, výpadky elektriny i stratu na ľudských životoch".



Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v štáte výnimočný stav a mesto San Francisco zriadilo aj tzv. núdzové operačné stredisko. Miestne úrady všetkých vyzvali, aby nevychádzali zo svojich domovov, ak to nie je nevyhnutné. Začali tiež obyvateľom rozdávať vrecia s pieskom, ktoré ich majú ochrániť pred záplavami.



Predstavitelia okresu Santa Barbara nariadili tamojším obyvateľom evakuáciu. V priebehu noci sa tam totiž očakávajú prívalové dažde a následné záplavy, uvádza agentúra AP.



Kaliforniu už niekoľko týždňov sužujú silné dažde, pripomína AFP. V San Franciscu bola sobota druhým najvlhkejším dňom za uplynulých viac ako 170 rokov, spadlo tam až 138 milimetrov zrážok, uviedla NWS. V ďalších oblastiach na severe štátu sa vyskytli zosuvy pôdy a výpadky elektriny, o život prišiel i jeden človek.