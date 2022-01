Kalifornský guvernér zamietol prepustenie vraha Roberta Kennedyho

Sacramento 14. januára (TASR) - Guvernér amerického štátu Kalifornia vo štvrtok zamietol návrh na podmienečné prepustenie Sirhana Sirhana, ktorý v roku 1968 zavraždil Roberta F. Kennedyho (RFK).



Špeciálna komisia pritom vlani v lete súhlasila s podmienečným prepustením dnes 77-ročného Sirhana Sirhana.



Guvernér Gavin Newsom však pri odôvodnení svojho odmietavého stanoviska k rozhodnutiu komisie uviedol, že Sirhan stále predstavuje "hrozbu pre verejnú bezpečnosť".



Pripomenul, že Sirhan odmietol "uznať svoju zodpovednosť za zločin", ktorý spáchal. Podľa guvernéra odsúdenému chýba aj rozhľad, "ktorý by mu zabránil urobiť rovnaké typy nebezpečných rozhodnutí ako v minulosti".



"Vražda Kennedyho nielenže zmenila smerovanie tohto národa a obrala svet o nádejného mladého lídra, ale pripravila jeho 11 detí o otca a jeho manželku bez manžela," uviedol Newsom v stanovisku zverejnenom spolu s jeho rozhodnutím.



"Kennedyho rodina trpí jeho stratou každý deň," napísal Newsom, ktorý pripomenul, že "milióny Američanov stratili zjednotiteľa v čase zvratov a smútku, len deväť týždňov po atentáte na Martina Luthera Kinga a štyri a pol roka po vražde Kennedyho brata, prezidenta Johna F. Kennedyho".



Sirhan bol 17. apríla 1969 uznaný za vinného z vraždy senátora z New Yorku, mladšieho brata Johna Fitzgeralda Kennedyho. Bol odsúdený na smrť, ale jeho rozsudok bol v roku 1972, po zrušení trestu smrti v Kalifornii, zmenený na doživotie.



"Vražda senátora Kennedyho patrí medzi najznámejšie zločiny v americkej histórii," napísal vo vyhlásení guvernér Newsom. Upozornil, že u Sirhana ani po desaťročiach strávených vo väzení nedošlo k náprave chýb, "ktoré ho viedli k vražde senátora Kennedyho". Sirhan podľa guvernéra nemá potrebné povedomie, ktoré by mu "zabránilo urobiť rovnako nebezpečné rozhodnutia ako v minulosti".



Vtedy 24-ročný palestínsky imigrant Sirhan Sirhan zavraždil "Bobbyho" Kennedyho v noci na 6. júna 1968 v hoteli Ambassador v Los Angeles, keď tam senátor mal stretnutie v rámci kampane na získanie nominácie demokratov do prezidentských volieb.



Kennedy pri atentáte utrpel smrteľné zranenie. Zranených bolo ešte ďalších päť ľudí.



Vrah vtedy svoje gesto odôvodnil podporou predaja vojenských lietadiel Izraelu zo strany Roberta Kennedyho.



V svojej predchádzajúcej žiadosti o podmienečné prepustenie v roku 2016 Sirhan Sirhan uviedol, že v noci, keď spáchal zločin, bol opitý. Vyjadril sa tiež, že by si želal, aby sa v osudný večer nič nestalo.



Sirhanova obhajkyňa Angela Berryová uviedla, že jej mandant požiada sudcu, aby zrušil Newsomovo rozhodnutie.



Podľa nej neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že Sirhan je stále nebezpečný pre spoločnosť. "Od polovice 80. rokov väzenskí psychológovia a psychiatri neustále zisťovali, že Sirhan nepredstavuje pre verejnosť riziko," argumentovala.



Odporúčanie komisie pre Sirhanovo podmienečné prepustenie rozdelilo aj rodinu Kennedyovcov: dvaja synovia zavraždeného politika - Douglas Kennedy a Robert F. Kennedy Jr. - podporili Sirhanovo oslobodenie. Šesť z deviatich Kennedyho detí a Ethel Kennedyová, vdova po RFK, naliehali na Newsoma, aby zablokoval jeho podmienečné prepustenie.