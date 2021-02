Kalifornský variant koronavírusu môže byť nákazlivejší a nebezpečnejší

Washington 24. februára (TASR) - Nový variant koronavírusu, prvýkrát zistený v americkom štáte Kalifornia, môže byť nielen nákazlivejší, avšak i spôsobovať ťažší priebeh choroby COVID-19. Vyplýva to z výsledkov dvoch dosiaľ nepublikovaných štúdií, informovala v stredu televízna stanica CNN.



Tím vedcov z Kalifornskej univerzity v San Franciscu (UCSF) pri skúmaní vzoriek koronavírusu z lokálnych ohník nákazy zistil, že variant s označením B.1.427/B.1.429, známy tiež ako CAL.20C, je v tomto najľudnatejšom americkom štáte čoraz bežnejší.



Vo vzorkách odobratých vlani v septembri vedci nenašli ani jeden prípad tohto nového variantu, do konca januára však predstavoval až polovicu skúmaných prípadov nákazy.



Podľa CNN budú tieto štúdie síce čoskoro publikované, avšak doteraz neboli recenzované a vo veci je potrebný ďalší výskum.



Jedna z mutácii tohto nového variantu sa týka takzvaného spike proteínu, glykoproteínového hrotu, ktorý umožňuje vstup vírusu do bunky. Ide o zmenu, vďaka ktorej sa vírus šíri rýchlejšie, uviedol vedúci štúdie, doktor Charles Chiu. Vedci ďalej spozorovali, že pacienti nakazení spomínaným variantom majú zrejme ťažší priebeh choroby COVID-19.



Počet nových prípadov nákazy v USA klesá vďaka vyššej miere zaočkovaných osôb, pripomína CNN. Odborníci však majú obavy z rastúceho počtu variantov koronavírusu a odporúčajú preto sprísniť epidemiologické opatrenia.



V Spojených štátoch evidujú celkovo už viac ako 1900 prípadov nákazy novými variantmi vírusu prvýkrát zistenými v Británii, Južnej Afrike a v Brazílii. Drvivú väčšinu týchto prípadov - približne 1881 - má na svedomí práve britský variant, ktorý sa môže podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) do konca marca stať v krajine dominantným.