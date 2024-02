Kaliningradčania sa postavili na obranu svojho rodáka, filozofa Kanta

Kaliningrad 13. februára (TASR) - V západoruskom meste Kaliningrad sa v pondelok podvečer konali akcie na obranu nemeckého filozofa Immanuela Kanta, ktorého regionálny gubernátor Anton Alichanov obvinil zo spoluviny za rozpútanie vojny na Ukrajine.



V utorok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE(RL). Dodala, že šlo o protestné akcie jednotlivcov, pretože také v Rusku nie je potrebné vopred oznámiť úradom.



Obyvatelia mesta tak prichádzali k Pamätníku objaviteľom vesmíru s plagátmi a 3D hashtagmi: "Kant je náš! Nie xenofóbii a vandalizmu".



Aktivisti okrem toho avizovali, že v prípade represií voči protestujúcim Kantovým zástancom by sa občianska spoločnosť Kaliningradskej oblasti mala všetkými možnými prostriedkami domáhať Alichanovovho odstúpenia.



Alichanov totiž minulý týždeň v prejave na kongrese Ruskej spoločnosti politológov - konal sa v meste Svetlogorsk za účasti vedcov z popredných ruských univerzít, vrátane ideológa "ruského sveta" Alexandra Dugina - spojil príčiny "vojenského konfliktu na Ukrajine" so spismi Immanuela Kanta a obvinil ho aj z rozpútania prvej svetovej vojny. Alichanov pritom uznal, že takéto tvrdenie je "do istej miery provokácia".



"Kant, ktorý sa tu (v dnešnom Kaliningrade) pred takmer 300 rokmi narodil, má takmer priamy vzťah ku globálnemu chaosu, ku globálnemu preskupeniu, ktorému teraz čelíme. Ba čo viac, má priamy vzťah k vojenskému konfliktu na Ukrajine," vyhlásil Alichanov.



Doplnil, že "etické, hodnotové základy konfliktu", ktorý Rusko vedie na Ukajine, sú položené v Kantových dielach Kritika praktického rozumu a Základy metafyziky morálky, kde Kant zavádza "slávne pojmy kategorického imperatívu a polemizuje o ňom".



"Kant pripravil pôdu pre morálny relativizmus, ktorým sa dá na Západe ospravedlniť každý čin a každá nespravodlivosť," dodal ruský gubernátor s tým, že táto filozofia je v protiklade s Ruskom, ktoré sa drží "večných etických zásad".



Kant (1724 - 1804) sa narodil v meste Königsberg, ktoré v roku 1945 po druhej svetovej vojne pripadlo Sovietskemu zväzu a premenovali ho na Kaliningrad. Najviac sa preslávil svojím dielom Kritika čistého rozumu.



V Rusku majú ku Kantovi protikladný vzťah: na jednej strane je jeho hrob v katedrále udržiavaný a považuje sa za turistickú atrakciu; na druhej strane niekto jeho hrob aj pamätník pred pár rokmi počmáral grafitmi.



Moskva začala vojnu na Ukrajine 24. februára 2022. Napriek tomu sa prezentuje ako obeť agresie Západu, ktorý podľa nej fakticky vedie prostredníctvom Ukrajincov zástupnú vojnu s Ruskom.