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Kallasová a Costa podporili postup EÚ pri rokovaniach o Ukrajine
Záujmy Únie však musia podľa Costu zastupovať jej inštitúcie v súlade so zakladajúcimi zmluvami.
Autor TASR
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Lisabon/Brusel 5. novembra (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok podporila výzvu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, aby Únia vystupovala jednotne v otázke rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Predseda Európskej rady António Costa zároveň oznámil, že lídri členských štátov budú o zastupovaní Únie na takýchto rokovaniach diskutovať na budúcotýždňovom neformálnom summite v írskom Dubline. Informuje o tom TASR.
Meloniová v liste adresovanom Costovi vyzvala, aby sa Únia do decembrového summitu v Bruseli rozhodla, kto ju bude zastupovať na prípadných rokovaniach o ukončení ruskej agresie na Ukrajine. Upozornila, že ak EÚ nebude v tejto otázke hovoriť jednotne, môže v rokovacom procese stratiť svoj význam.
„Mali by sme zostať jednotní a jasne povedať, že veci, ktoré si želá Rusko, si vyžadujú aj rozhodnutie na európskej úrovni. Ak budeme jednotní pri vysielaní tohto posolstva, potom sa s nami skutočne bude počítať,“ povedala Kallasová v Lisabone, kde sa stretla s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom.
Costa v reakcii na list talianskej premiérky uviedol, že Európa musí konať koordinovane, jednotne a rozhodne. Zdôraznil, že EÚ musí byť zapojená do diskusií, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť Európy a budúcnosť Ukrajiny. „Účasť EÚ musí byť zorganizovaná tak, aby mohla vyslať jasný a jednotný signál, hájiť svoje záujmy a podporovať Ukrajinu,“ zdôraznil.
Záujmy Únie však musia podľa Costu zastupovať jej inštitúcie v súlade so zakladajúcimi zmluvami. „Ako viete, túto otázku som už niekoľkokrát nastolil v rámci našich diskusií medzi vedúcimi predstaviteľmi,“ dodal s tým, že o tejto téme sa bude hovoriť aj na neformálnom summite EÚ v Dubline o týždeň. Hlavnou témou zasadnutia však bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť.
Meloniová požadovala, aby sa o európskom vyjednávačovi a jeho mandáte diskutovalo už v Dubline a rozhodnutie následne prijali lídri na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Podľa nej by tomu mali predchádzať konzultácie s Britániou, Nórskom a ďalšími partnermi.
Denník The Telegraph v októbri s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že medzi možných kandidátov na hlavného európskeho vyjednávača s ruským prezidentom Vladimirom Putinom patria český prezident Petr Pavel, fínsky prezident Alexander Stubb, dánska premiérka Mette Frederiksenová, nórsky premiér Jonas Gahr Støre a samotná Meloniová.
Meloniová v liste adresovanom Costovi vyzvala, aby sa Únia do decembrového summitu v Bruseli rozhodla, kto ju bude zastupovať na prípadných rokovaniach o ukončení ruskej agresie na Ukrajine. Upozornila, že ak EÚ nebude v tejto otázke hovoriť jednotne, môže v rokovacom procese stratiť svoj význam.
„Mali by sme zostať jednotní a jasne povedať, že veci, ktoré si želá Rusko, si vyžadujú aj rozhodnutie na európskej úrovni. Ak budeme jednotní pri vysielaní tohto posolstva, potom sa s nami skutočne bude počítať,“ povedala Kallasová v Lisabone, kde sa stretla s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom.
Costa v reakcii na list talianskej premiérky uviedol, že Európa musí konať koordinovane, jednotne a rozhodne. Zdôraznil, že EÚ musí byť zapojená do diskusií, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť Európy a budúcnosť Ukrajiny. „Účasť EÚ musí byť zorganizovaná tak, aby mohla vyslať jasný a jednotný signál, hájiť svoje záujmy a podporovať Ukrajinu,“ zdôraznil.
Záujmy Únie však musia podľa Costu zastupovať jej inštitúcie v súlade so zakladajúcimi zmluvami. „Ako viete, túto otázku som už niekoľkokrát nastolil v rámci našich diskusií medzi vedúcimi predstaviteľmi,“ dodal s tým, že o tejto téme sa bude hovoriť aj na neformálnom summite EÚ v Dubline o týždeň. Hlavnou témou zasadnutia však bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť.
Meloniová požadovala, aby sa o európskom vyjednávačovi a jeho mandáte diskutovalo už v Dubline a rozhodnutie následne prijali lídri na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Podľa nej by tomu mali predchádzať konzultácie s Britániou, Nórskom a ďalšími partnermi.
Denník The Telegraph v októbri s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že medzi možných kandidátov na hlavného európskeho vyjednávača s ruským prezidentom Vladimirom Putinom patria český prezident Petr Pavel, fínsky prezident Alexander Stubb, dánska premiérka Mette Frederiksenová, nórsky premiér Jonas Gahr Støre a samotná Meloniová.