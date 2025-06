Kallasová: Ak sa situácia v Gaze nezlepší, zvážime ďalšie opatrenia

Brusel 24. júna (TASR) - Rada Európskej únie pre zahraničné veci bude na najbližšom zasadnutí v júli diskutovať o možných krokoch proti Izraelu, ak sa nezlepší situácia v Pásme Gazy. Po pondelkovom rokovaní šéfov diplomacií členských štátov to oznámila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová, informuje TASR na základe správy televízie Euronews.



„Naším prvým cieľom je zmeniť situáciu na mieste. Ak sa situácia nezlepší, môžeme diskutovať o ďalších opatreniach a vrátiť sa k nim v júli,“ poznamenala.



Ministrom predtým predstavila osemstranovú správu o preskúmaní asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. V nej sa uvádza, že existujú „náznaky“, že Izrael porušil svoje záväzky v oblasti ľudských práv podľa článku 2 dohody.



Očakávalo sa, že ministri zahraničných vecí dvadsaťsedmičky budú reagovať na zoznam porušení, medzi ktoré patrí blokáda humanitárnej pomoci, vojenské útoky na nemocnice a nútené vysídľovanie obyvateľstva v palestínskej enkláve zo strany Izraela.



Rokovania sa však konali v čase výrazného zhoršenia bezpečnostnej situácie na Blízkom východe – len niekoľko hodín po tom, čo sa Spojené štáty pripojili k izraelským útokom na iránske jadrové zariadenia.



Hoci diplomati tvrdia, že Irán a vojna v Pásme Gazy sú oddelené témy, vojenský zásah USA vyvolal v Európe neistotu a núti EÚ reagovať opatrne, píše Euronews. Jeden z diplomatov uviedol, že európske krajiny „sa snažia zistiť, ako sa postaviť k vývoju“.



Izrael hodnotiacu správu ostro odmietol a označil ju za „morálne a metodologické zlyhanie“. Ak sa však situácia v Pásme Gazy nezlepší, bude podľa diplomatov na Kallasovej, aby spolu s Európskou komisiou preskúmala možnosti pozastavenia dohody.



Úplné pozastavenie dohody zrejme neprichádza do úvahy, keďže členské štáty nie sú v tejto otázke jednotné a s takýmto krokom by muselo súhlasiť všetkých 27 krajín. Ministri však podľa zdroja Euronews v pondelok uvažovali o čiastočnom pozastavení určitých oblastí dohody, najmä v súvislosti s voľným obchodom, výskumom a technológiami.



Niektoré opatrenia by mohli byť prijaté kvalifikovanou väčšinou (najmenej 55 percent členských štátov zastupujúcich aspoň 65 percent obyvateľov EÚ). „Konkrétnou otázkou je, na čom sme schopní sa dohodnúť?... Dnes bol začiatok debaty a nie jej koniec,“ dodala Kallasová.