Kallasová avizuje nový prístup EÚ k rozvojovej pomoci

Brusel 13. februára (TASR) - Európska únia má v úmysle kompenzovať výpadok platieb Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) len za určitých podmienok a len vo vybraných prípadoch. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR) zverejnenom vo štvrtok.



"Dohodli sme sa, že automaticky nezaplníme prázdne miesto európskymi peniazmi," povedala Kallasová s tým, že EÚ jednoducho takéto prostriedky nemá. Okrem toho má v budúcnosti pomoc Únie slúžiť aj na rozširovanie geopolitického vplyvu a takéto finančné príspevky by podľa Kallasovej mohli byť spojené s tým, že príjemcovia budú potom otvorene a jasne komunikovať, že ich podporuje EÚ.



Šéfka európskej diplomacie ďalej poukázala na to, že EÚ aj v súčasnosti podporuje mnohé organizácie značnými finančnými prostriedkami, no napriek tomu je málo viditeľná. Súčasnú situáciu označila za príležitosť na zviditeľnenie takejto podpory.



Ako príklad v tomto smere uviedla Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). "Sme (jej) najväčšími podporovateľmi a nikto o tom nevie," povedala bývalá estónska premiérka. "Dostávame veľa kritiky za to, že málo podporujeme Palestínu, hoci sme to práve my, kto ju podporuje: Nie sú to arabské krajiny, ale my, pokiaľ ide o financovanie," dodala.



Kallasová zdôraznila, že ak sa má finančná pomoc poskytovať aj v budúcnosti, musí teda byť viditeľnejšia. Krajiny, do ktorých bude smerovať, ale aj občania EÚ musia vedieť, že Európska únia je spoľahlivý a predvídateľný medzinárodný partner.



Americký miliardár Elon Musk na začiatku februára vyhlásil, že spolu s prezidentom Donaldom Trumpom plánujú zrušiť USAID. Trump následne 20. januára, v deň svojej inaugurácie, podpísal dekrét, ktorým na 90 dní pozastavil všetku zahraničnú pomoc poskytovanú USAID, hoci udelil niekoľko výnimiek.