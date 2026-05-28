Kallasová: Diskusia o vyslancovi pre rokovania o Ukrajine je pascou
Je to pasca, do ktorej nás chce Rusko nalákať – aby sme diskutovali o tom, kto s nimi bude rokovať, zatiaľ čo oni si už vyberajú, kto je pre nich vhodný a kto nie, povedala Kallasová.
Autor TASR
Limassol 28. mája (TASR) - Európska únia podľa šéfky jej diplomacie Kaje Kallasovej riskuje, že sa nechá zlákať do ruskej „pasce“ diskusiou o svojom zástupcovi na mierových rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Je to pasca, do ktorej nás chce Rusko nalákať – aby sme diskutovali o tom, kto s nimi bude rokovať, zatiaľ čo oni si už vyberajú, kto je pre nich vhodný a kto nie. Nenechajme sa do tej pasce vtiahnuť,“ povedala novinárom pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí v cyperskom Limassole.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj intenzívne vyzýva na oživenie mierového procesu a na zapojenie sa Európy. Aj Kremeľ tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený rokovaniam s Európou. Začiatkom mája označil ako najvhodnejšieho kandidáta bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý je považovaný za jeho blízkeho priateľa.
Podľa očakávaní budú ministri zahraničných vecí krajín EÚ na Cypre diskutovať o podmienkach pre možné rokovania s Ruskom a cieľoch Európy v prípade svojho vstupu do nich.
Nemenovaní diplomati pre agentúru Reuters uviedli, že debata o vymenovaní osobitného vyslanca EÚ je predčasná a ministri by sa mali zamerať na vhodnú stratégiu Európy voči Rusku. Práve na to, čo by mala Európa od Ruska „žiadať“, chce šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová zamerať štvrtkové zasadnutie, povedal jeden z európskych predstaviteľov.
Dosiaľ posledné a zároveň tretie kolo rusko-ukrajinských rokovaní, ktorých sprostredkovateľom sú Spojené štáty, sa konalo 17. a 18. februára v Ženeve. Krátko na to však americké a izraelské útoky na Irán vyvolali vojnu na Blízkom východe.
Kallasová vo štvrtok zdôraznila, že pokračovanie vojny medzi USA a Iránom nie je v záujme nikoho, keďže obe strany na seba uplynulé dni napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam útočili.
„V súčasnosti sa nachádzajú na veľmi nebezpečnej hranici medzi vojnou a mierom a nie je v záujme nikoho, aby táto vojna pokračovala,“ vyhlásila.
