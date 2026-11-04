< sekcia Zahraničie
Kallasová dúfa, že nový Kongres USA bude podporovať Ukrajinu
Šéf nemeckej diplomacie podotkol, že výsledky volieb v USA pravdepodobne ovplyvnili aj Trumpove clá a vojna proti Iránu, ktoré zvýšili životné náklady Američanov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel/Berlín 4. novembra (TASR) – Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu povedala, že americkí voliči sa v utorňajších voľbách vyjadrili jasne. Dúfa tiež, že nový Kongres s prevahou demokratov bude naďalej podporovať Ukrajinu a vyvinie väčší tlak na Rusko. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Dúfam, že nový Kongres... bude pokračovať v podpore Ukrajiny a tiež zväčší tlak na Rusko,“ uviedla Kallasová s tým, že Európa a Spojené štáty sú pri vyvíjaní tlaku na Moskvu, aby ukončila vojnu, „oveľa silnejší spolu“.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul predtým povedal, že „veľmi jasné“ volebné víťazstvo demokratov by mohlo priniesť nové iniciatívy na ukončenie konfliktov na Blízkom východe a Ukrajine, a to tiež v úzkej spolupráci s Európou.
„Demokratická strana so svojou väčšinou v oboch komorách Kongresu sa bude pravdepodobne snažiť zmeniť politický kurz v Spojených štátoch,“ uviedol Wadephul. Podľa svojich slov vníma „celkom optimisticky“ možnosť zintenzívnenia diskusií kongresmanov z oboch hlavných amerických strán o pomoci Ukrajine, ktorú Washington obmedzil za vlády prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf nemeckej diplomacie podotkol, že výsledky volieb v USA pravdepodobne ovplyvnili aj Trumpove clá a vojna proti Iránu, ktoré zvýšili životné náklady Američanov. Podľa Wadephula tiež poukázali na dôležitosť posilniť politický stred v časoch oslabovania politických noriem a medzinárodných pravidiel polarizáciou a populizmom. „Vlastenectvo znamená brániť tento stred pred nepriateľmi demokracie – proti tým, ktorí podporujú autoritárstvo a diktatúru,“ vyhlásil.
„Dúfam, že nový Kongres... bude pokračovať v podpore Ukrajiny a tiež zväčší tlak na Rusko,“ uviedla Kallasová s tým, že Európa a Spojené štáty sú pri vyvíjaní tlaku na Moskvu, aby ukončila vojnu, „oveľa silnejší spolu“.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul predtým povedal, že „veľmi jasné“ volebné víťazstvo demokratov by mohlo priniesť nové iniciatívy na ukončenie konfliktov na Blízkom východe a Ukrajine, a to tiež v úzkej spolupráci s Európou.
„Demokratická strana so svojou väčšinou v oboch komorách Kongresu sa bude pravdepodobne snažiť zmeniť politický kurz v Spojených štátoch,“ uviedol Wadephul. Podľa svojich slov vníma „celkom optimisticky“ možnosť zintenzívnenia diskusií kongresmanov z oboch hlavných amerických strán o pomoci Ukrajine, ktorú Washington obmedzil za vlády prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf nemeckej diplomacie podotkol, že výsledky volieb v USA pravdepodobne ovplyvnili aj Trumpove clá a vojna proti Iránu, ktoré zvýšili životné náklady Američanov. Podľa Wadephula tiež poukázali na dôležitosť posilniť politický stred v časoch oslabovania politických noriem a medzinárodných pravidiel polarizáciou a populizmom. „Vlastenectvo znamená brániť tento stred pred nepriateľmi demokracie – proti tým, ktorí podporujú autoritárstvo a diktatúru,“ vyhlásil.