Kallasová: EK je pripravená konať proti Izraelu
EÚ je v patovej situácii v prípade sankcií proti Izraelu pre prebiehajúcu vojnu v Pásme Gazy, napísal magazín Politico
Autor TASR
Štrasburg 9. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) je pripravená pozastaviť obchodné vzťahy a výskumné partnerstvo s Izraelom. Takýmto krokom však bránia vlády členských štátov Európskej únie. Vyhlásila to v utorok počas rozpravy v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, píše TASR.
„Naše možnosti ďalších krokov sú jasné a zostávajú na stole, ale členské štáty sa nevedia zhodnúť na tom, ako prinútiť izraelskú vládu zmeniť kurz... Ako Únia sa nemôžeme pohnúť, kým členské štáty nezdieľajú rovnaký postoj,“ zdôraznila Kallasová.
EÚ je v patovej situácii v prípade sankcií proti Izraelu pre prebiehajúcu vojnu v Pásme Gazy, napísal magazín Politico. Zatiaľ čo Španielsko a Belgicko zavádzajú tvrdšie jednostranné opatrenia, Nemecko či Maďarsko sú proti zavádzaniu reštriktívnych opatrení zdržanlivejšie.
Kallasová pripomenula, že Brusel pripravil zoznam možných krokov na vyvinutie tlaku na izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanjahua – vrátane návrhu na pozastavenie obchodných vzťahov a účasti Izraela v programe na financovanie výskumu (Horizont Európa). „Neexistuje však jednota v tom, čo by malo nasledovať,“ doplnila.
„Došlo k istému pozitívnemu vývoju – medzi 10. júlom a 1. septembrom vstúpilo (do Pásma Gazy) 2904 nákladných vozidiel“ s humanitárnou pomocou, uviedla. Poukázala na to, že „od marca do júla nevstúpilo do Pásma Gazy ani jedno nákladné vozidlo“. Zdôraznila, že je nevyhnutné pokračovať v diplomatických rokovaniach s Izraelom.
Šéfka diplomacie EÚ už v minulosti obvinila Izrael z blokovania pomoci pre civilistov a podkopávania „desaťročí humanitárnych zásad“. V júni tiež reagovala na kritiku europoslancov, ktorí jej vyčítali nečinnosť. Podľa nej je ťažké postupovať rýchlo, keďže potrebuje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.
