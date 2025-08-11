Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kallasová: EÚ bude pracovať na 19. sankčnom balíku proti Rusku

Ľudia odpočívajú na stanici metra, ktorá slúži ako bombový kryt počas útoku ruských rakiet v Kyjeve na Ukrajine vo štvrtok 31. júla 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajina podľa Kallasovej informovala ministrov zahraničných vecí EÚ o situácii na bojisku.

Brusel 11. augusta (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ bude pracovať na 19. balíku sankcií proti Rusku. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.

„Pokiaľ Rusko nesúhlasí s úplným a bezpodmienečným prímerím, nemali by sme ani diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch,“ uviedla Kallasová vo vyhlásení.

„Dôležité je poradie krokov. Najskôr bezpodmienečné prímerie s účinným monitorovacím systémom a silnými bezpečnostnými zárukami,“ pokračovala.

Ukrajina podľa Kallasovej informovala ministrov zahraničných vecí EÚ o situácii na bojisku. „Plne podporujeme ukončenie tejto vojny spôsobom, ktorý nenechá Rusku otvorené zadné dvierka na opätovný vstup a obnovenie agresie,“ zdôraznila.

Kallasová avizovala zavedenie ďalších sankcií proti Rusku ešte skôr v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia šéfov diplomacie členských štátov EÚ formou videokonferencie. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine a diskusia o možnostiach jej ukončenia v súvislosti s nadchádzajúcim piatkovým stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na Aljaške.

Posledný - osemnásty - sankčný balík proti Rusku prijala Rada EÚ 18. júla. Sankcie cielila na ruský energetický, bankový a vojenský sektor.
