Kallasová: EÚ by mohla zohrať úlohu pri rokovaniach medzi Iránom a USA
Autor TASR
Islamabad 1. júna (TASR) - Európska únia môže zohrať zásadnú úlohu pri vyjednávaní trvalého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi a vyriešiť obavy USA týkajúce sa jadrových ambícií Teheránu. Počas návštevy pakistanského Islamabadu to pre portál POLITICO uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR.
„Od námorných operácií EÚ až po ťažko nadobudnuté odborné znalosti v oblasti jadrovej energetiky – EÚ môže zohrať konkrétnu úlohu pri zabezpečení trvalej platnosti prípadnej dohody,“ vyhlásila Kallasová počas návštevy Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom mierových rozhovorov medzi USA a Iránom.
Členské štáty EÚ sa do konfliktu v Iráne nezapojili a niektoré odmietli povoliť americkej armáde využiť americké základne na svojom území na bojové operácie. Tento krok vyvolal značné napätie v transatlantických vzťahoch.
Kallasová si však myslí, že EÚ teraz môže vstúpiť do rokovaní, aby pomohla vyrokovať prímerie a vyriešiť jadrové otázky. Únia zohrala kľúčovú úlohu aj pri vyjednávaní o jadrovej dohode s Iránom z roku 2015 (JCPOA), od ktorej americký prezident Donald Trump o tri roky neskôr odstúpil.
„S pomocou Pakistanu sa v súčasnosti vedie diplomatické úsilie o predĺženie prímeria medzi USA a Iránom a opätovné otvorenie (Hormuzského) prielivu,“ uviedla Kallasová, ktorá má v Pakistane naplánované schôdzky s premiérom Šahbázom Šarífom, ministrom zahraničných vecí Ishákom Dárom a veliteľom ozbrojených síl Ásimom Munírom. „Po dočasnej dohode však musia nasledovať dôkladnejšie rokovania o jadrovej otázke, raketách, iránskych spojencoch a ďalších témach,“ zdôraznila Kallasová.
POLITICO však pripomína, že Trump je frustrovaný postojom Európy k vojne proti Iránu a nie je preto jasné, akú úlohu – ak vôbec nejakú – by USA pridelili európskym zástupcom na rokovaniach po skončení konfliktu. Úloha Európy sa nespomína ani v správe zo stretnutia s Kallasovou, ktorú vydala Dárova kancelária.
