Kallasová: EÚ by v prípade prímeria môže poskytovať výcvik na Ukrajine
Únia dosiaľ vycvičila viac ako 80.000 ukrajinských vojakov mimo ich krajiny.
Autor TASR
Kodaň 29. augusta (TASR) – Ministri obrany členských štátov Európskej únie vyjadrili širokú podporu pre to, aby EÚ poskytovala výcvik ukrajinskej armáde aj na území tejto krajiny v prípade prímeria s Ruskom. Uviedla to v piatok šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Únia dosiaľ vycvičila viac ako 80.000 ukrajinských vojakov mimo ich krajiny. Rozšírenie programu o výcvik na Ukrajine by podľa Kallasovej mohol byť súčasťou západných bezpečnostných záruk poskytnutých Kyjevu na podporu prímeria, ak ho dosiahne s Moskvou.
„Musíme byť pripravení urobiť viac. To by mohlo zahŕňať umiestnenie inštruktorov EÚ na ukrajinské vojenské akadémie a inštitúcie,“ povedala Kallasová po rozhovoroch ministrov obrany v Kodani. Zmena mandátu výcvikovej misie by si podľa diplomatov vyžadovala jednomyseľný súhlas 27 členských štátov.
Západné krajiny v rámci mierového úsilia vedeného Spojenými štátmi diskutujú, ako by mohli garantovať bezpečnosť Ukrajiny v prípade prímeria. Americký prezident Donald Trump naznačil, že USA by mohli podporiť európsky plán mierovej misie na Ukrajine, nevyslali by tam však vlastných vojakov.
Európski ministri obrany na stretnutí v Kodani prisľúbili posilnenie podpory Ukrajine a zvýšenie tlaku na Rusko, informovala agentúra AP. „Všetci chápu, vzhľadom na to, ako sa (ruský prezident Vladimir) Putin vysmieva mierovému úsiliu, že jedinou vecou, ktorá funguje, je tlak,“ vyhlásila Kallasová.
Na tlačovej konferencii tiež priblížila, že ministri diskutovali o spôsoboch, ako obísť odmietavý postoj Maďarska voči podpore Ukrajiny. EÚ má podľa Kallasovej 6,6 miliardy eur, ktoré blokuje veto Budapešti a ktoré by mohli byť poslané Kyjevu prostredníctvom novej iniciatívy NATO nazvanej Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, odobrenej aj Trumpom.
