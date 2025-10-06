< sekcia Zahraničie
Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by spravovala Gazu
Medzinárodný orgán, tzv. Rada mieru, by dozeral na „technokratický, apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy.
Autor TASR
Brusel 6. októbra (TASR) - Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová. Jej predsedom má byť americký prezident Donald Trump a členom bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Áno, cítime, že Európa má veľkú úlohu a mali by sme tiež byť pri tom,“ odpovedala Kallasová na otázku, či Únia chce byť súčasťou Trumpovej Rady mieru. Poznamenala, že EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Palestínčanom a má väzby s Palestínskou samosprávou aj s Izraelom.
„Myslím, že Európa by nemala byť iba platcom, ale mala by byť aj aktérom,“ uviedla na okraj stretnutia Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu (EÚ-GCC) v Kuvajte.
„Pracovali sme na mierovom pláne... a pracujeme spoločne s našimi arabskými partnermi. Rozumejú, že je v záujme všetkých, aby sme tam boli, takže dúfajme, že s tým budú súhlasiť aj Izraelčania,“ dodala.
Americký prezident minulý týždeň po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania.
Medzinárodný orgán, tzv. Rada mieru, by dozeral na „technokratický, apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Návrh okrem toho potvrdzuje, že Izrael nebude Pásmo Gazy okupovať a ani ho neanektuje. Spomína tiež možnosť vytvorenia podmienok pre cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti.
V egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch sa v pondelok začali nepriame rozhovory medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa egyptských médií delegácie diskutujú o podmienkach pre prepustenie izraelských rukojemníkov a väznených Palestínčanov v súvislosti s mierovým plánom amerického prezidenta.
