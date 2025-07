Kallasová: EÚ chce obnovenie rozhovorov o jadrovom programe Iránu

Brusel/Teherán 2. júla (TASR) - Európska únia je pripravená pomôcť s návratom k rokovaniam o iránskom jadrovom programe po amerických a izraelských útokoch. Iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu to v utorkovom telefonáte povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Rokovania by sa mali obnoviť čo najskôr a Teherán musí tiež pokračovať v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), uviedla Kallasová na sociálnej sieti. "Akékoľvek hrozby odstúpenia od zmluvy o nešírení jadrových zbraní nepomáhajú znížiť napätie," zdôraznila.



Arákčí vo svojom statuse uviedol, že v rozhovore varoval pred "deštruktívnym prístupom" viacerých európskych krajín. V súvislosti s nedávnym konfliktom medzi Izraelom a Iránom kritizoval, že podporovali Izrael a USA. Nekonkretizoval, ktoré krajiny má na mysli.



Telefonát prišiel po tom, ako Arákčí vylúčil rýchle obnovenie rozhovorov so Spojenými štátmi a povedal, že Teherán najskôr potrebuje záruky, že naňho znova nezaútočia.



Washington a Teherán viedli rokovania s cieľom dosiahnuť novú tzv. jadrovú dohodu, keď Izrael spustil údery na nukleárnu a vojenskú infraštruktúru Iránu. USA sa pridali bombardovaním troch jadrových komplexov 21. júna.



EÚ sa dlho snaží o úlohu sprostredkovateľa rozhovorov s Iránom. Únia bola signatárom jadrovej dohody svetových veľmocí s Teheránom z roku 2015, ktorá viedla k zrušeniu sankcií voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. Americký prezident Donald Trump od tejto dohody v roku 2018 odstúpil.