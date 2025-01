Kallasová: EÚ je po dohode o prímerí pripravená obnoviť misiu v Gaze

Brusel 17. januára (TASR) - Európska únia je pripravená znovu vyslať monitorovaciu misiu na hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom po tom, ako Izrael a hnutie Hamas dosiahli dohodu o prímerí vo vojne v Gaze. Uviedla to v piatok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Sme pripravení urobiť to," povedala Kallasová novinárom po stretnutí s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom v Bruseli. EÚ podľa nej potrebuje pozvánku palestínskej a izraelskej strany, ako aj súhlas Egypta.



EÚ zriadila civilnú misiu v roku 2005 s cieľom pomôcť monitorovať priechod, dva roky na to ju však pozastavila, keď sa kontroly nad Gazou chopili militantní islamisti z Hamasu.



Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok vláde krajiny odporučil súhlasiť s dohodou o prímerí a výmene rukojemníkov v Pásme Gazy. Ak ju celá vláda, ktorá zasadla večer miestneho času, odobrí, platnosť nadobudne v nedeľu.



Kallasová označila dohodu za "pozitívny prelom", upozornila však na možné riziká pri jej napĺňaní. "Je stále priskoro povedať, či sa táto vojna skutočne skončila," doplnila.



EÚ vo štvrtok oznámila humanitárnu pomoc pre Gazu vo výške 120 miliónov eur. Podľa Kallasovej pripravuje tiež dlhodobejší program podpory Palestínskej samosprávy a je pripravená pomôcť pri obnove Gazy.



Hraničný priechod Rafah je kľúčovým miestom vstupu do Pásma Gazy. Egyptskí predstavitelia uviedli, že prebiehajú rozhovory o jeho opätovnom otvorení s cieľom zvýšiť prísun pomoc na toto palestínske územie.