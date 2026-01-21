Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kallasová: EÚ je pripravená podpísať s Indiou obrannú dohodu

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová. Foto: TASR

Dve veľké demokracie si podľa jej vlastných slov nemôžu dovoliť váhať.

Autor TASR
Štrasburg 21. januára (TASR) - Európska únia je pripravená podpísať obranný a bezpečnostný pakt s Indiou, oznámila to v stredu vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dnes sme sa dohodli, že pokročíme s podpísaním nového bezpečnostného a obranného partnerstva medzi EÚ a Indiou,“ povedala Kallasová v Európskom parlamente. „EÚ a India sa približujú v čase, keď je medzinárodný poriadok vystavený bezprecedentnému tlaku v dôsledku vojen, nátlaku a ekonomickej fragmentácie,“ uviedla.

Dve veľké demokracie si podľa jej vlastných slov nemôžu dovoliť váhať. „Musíme sa stať ambicióznejšími partnermi,“ konštatovala. Pakt prehĺbi spoluprácu napríklad v oblasti námornej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a boji proti terorizmu.

AFP konštatuje, že tento krok prichádza v čase, keď sú EÚ a India vystavené ekonomickým a bezpečnostným výzvam od dvoch najväčších svetových ekonomík - Číny a Spojených štátov.

Dohodu by podľa francúzskej tlačovej agentúry mohli strany podpísať počas nadchádzajúcej návštevy predsedu Európskej rady Antónia Costu a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v Indii.

EÚ v uplynulej dobe podpísala podobné dohody s Britániou a Kanadou v snahe zbližovať ich obranné priemysly v čase hrozby Ruska a obáv o spoľahlivosť USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

India sa desaťročia spoliehala na Rusko pre kľúčový vojenský materiál. V posledných rokoch sa snaží znížiť svoju závislosť od Ruska diverzifikáciou dovozu a podporou vlastnej domácej výrobnej základne, konštatuje AFP.

Únia a India pracujú aj na dohode o voľnom obchode. Podľa Kallasovej sa Brusel takisto snaží uzavrieť dohodu o mobilite, aby uľahčil pohyb sezónnych pracovníkov, študentov, výskumníkov a vysoko kvalifikovaných odborníkov.
