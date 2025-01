Kallasová: EÚ je pripravená znovu spustiť pohraničnú misiu v Rafahu

Brusel 27. januára (TASR) - Európska únia je pripravená opätovne nasadiť misiu na hraničný priechod Rafah ležiaci medzi Egyptom a Pásmom Gazy. Oznámila to v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Pohraničná civilná misia EÚ tam fungovala od roku 2005 a jej zámerom bolo pomôcť so spracovaním biometrických pasov či v obchodných transakciách. Pozastavená však bola už v roku 2007, keď sa k moci v Pásme Gazy dostalo militantné hnutie Hamas.



Kallasová teraz priblížila, že opätovné spustenie misie by znamenalo, že sa do Gazy dostane viac humanitárnej pomoci. O osude tejto misie, ktorá by mohla byť plne funkčná už vo februári, majú v pondelok okrem iných tém rokovať ministri zahraničných vecí EÚ na svojom zasadnutí v Bruseli.



Šéfka diplomacie EÚ dodala, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré v Pásme Gazy platí od nedele 19. januára, je len prvým krokom k zlepšeniu, pričom EÚ sa musí v tejto oblasti snažiť o dosiahnutie "trvalého mieru".