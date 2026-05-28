Kallasová: EÚ nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Rusmi a Ukrajinou
Niektoré členské štáty vrátane Rakúska vyzvali na vymenovanie hlavného vyjednávača EÚ.
Autor TASR
Limassol 28. mája (TASR) - Európska únia nikdy nebude môcť zohrávať úlohu klasického sprostredkovateľa v snahách o ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine, vyhlásila vo štvrtok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Informovala o tom agentúra DPA.
Po stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v cyperskom prístavnom meste Limassol sa Kallasová pred novinármi vyjadrila, že EÚ chce jednoznačne Ukrajine pomôcť pri rokovaniach. Zároveň však zdôraznila, že Európa nikdy nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Moskvou a Kyjevom, pretože stojí na strane Ukrajiny a zároveň bráni aj svoje vlastné bezpečnostné záujmy.
Tieto Kallasovej vyjadrenia zazneli v čase diskusií o tom, či by EÚ mala zohrávať väčšiu úlohu v diplomatických snahách o ukončenie vojny vzhľadom na doterajší nedostatok pokroku v mierovej iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Iné krajiny, napríklad Nemecko, ale aj samotná Kallasová, sú proti a najprv chcú vyriešiť strategické otázky. Šéfka diplomacie Únie zároveň zdôraznila, že všetky kroky EÚ musia dopĺňať úsilie Washingtonu. „Neprichádzame namiesto Spojených štátov,“ uviedla Kallasová.
Tretie a zatiaľ posledné kolo rusko-ukrajinských rokovaní, ktorých sprostredkovateľom boli Spojené štáty, sa konalo 17. a 18. februára v Ženeve. Krátko na to však americké a izraelské útoky na Irán vyvolali vojnu na Blízkom východe a záujem o dianie na Ukrajine a mierové snahy opadol.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj intenzívne vyzýva na oživenie mierového procesu a na zapojenie sa Európy. Aj Kremeľ tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený rokovaniam s Európou. Začiatkom mája označil ako najvhodnejšieho kandidáta na post zástupcu starého kontinentu na rokovaniach o ukončení konfliktu bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. Ten je považovaný za jeho blízkeho priateľa.
