Kallasová: EÚ obnoví misiu na monitorovanie hraničného priechodu Rafah

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová. Foto: TASR

Izrael má výmenou prepustiť všetkých 1966 palestínskych väzňov. Podľa agentúry Reuters už nastúpili do autobusov z izraelských väzníc.

Brusel 13. októbra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová v pondelok ocenila prepustenie izraelských rukojemníkov na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump. Potvrdila tiež, že EÚ v stredu obnoví civilnú misiu na monitorovanie hraničného priechodu Rafah medzi touto palestínskou enklávou a Egyptom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Dnešok predstavuje výnimočný moment nádeje na Blízkom východe. Prepustenie rukojemníkov je veľkým úspechom diplomacie a dôležitým míľnikom na ceste k mieru. Tento prelom umožnil prezident Trump,“ uviedla Kallasová na platforme X.

Zabezpečenie mieru v Gaze bude mimoriadne zložité... Mierový plán si vyžaduje silnú medzinárodnú podporu, aby bol úspešný,“ pokračovala.

EÚ je pripravená splniť si svoju úlohu. V stredu obnoví civilnú misiu na monitorovanie hraničného priechodu medzi Gazou a Egyptom. Táto misia môže zohrávať dôležitú úlohu pri podpore prímeria,“ dodala Kallasová.

Pracovníci Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v pondelok odovzdali izraelskej armáde prvých sedem živých rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas prepustilo v rámci mierového plánu. MVČK následne prevzal od Hamasu aj druhú skupinu dovedna 13 živých rukojemníkov.

