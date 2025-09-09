< sekcia Zahraničie
Kallasová: EÚ od začiatku vojny poskytli Ukrajine 169 miliárd eur
Štrasburg 9. septembra (TASR) - Európska únia a jej členské štáty od začiatku ruskej invázie poskytli Ukrajine finančnú podporu vo výške takmer 169 miliárd eur, z toho viac ako 63 miliárd išlo na vojenskú pomoc. Iba v tomto roku zaistili štáty EÚ Ukrajine vojenskú pomoc vo výške rekordných 25 miliárd eur, oznámila v utorok na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin nemá žiadny záujem o mier, vojnu neukončí, pokiaľ k tomu nebude donútený. Jedinou možnosťou, ktorú máme, je vyvinúť väčší tlak na Rusko, poskytnúť väčšiu podporu Ukrajine a pripraviť sa na deň po vojne,“ vyhlásila Kallasová.
Zabezpečenie ochrany európskeho kontinentu Úniou podľa nej stojí na troch pilieroch - výcviku ukrajinských vojakov, podpore vnútornej bezpečnosti Ukrajiny vrátane právneho štátu a posilňovaní jej zbrojného priemyslu. EÚ dosiaľ vycvičila 80.000 ukrajinských vojakov a začala pracovať na zmene mandátu svojej misie, aby ich mohla cvičiť aj na území Ukrajiny.
Pokiaľ ide o zámer poskytnúť Ukrajine tento rok päť miliárd eur na dva milióny kusov delostreleckej munície, Kallasová ozrejmila, že tento prísľub je momentálne naplnený na 80 percent, pričom do októbra by to mohlo byť 100 percent.
„Všetko toto je preto, aby Ukrajina mohla brániť seba samú, mohla brániť svojich civilných obyvateľov a mohla odraziť agresiu,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ s tým, že silnou bezpečnostnou zárukou, ktorá by odradila prípadnú ďalšiu ruskú inváziu, je silná ukrajinská armáda.
Kallasová tvrdí, že Rusko v dôsledku sankcií prišlo o najmenej 383 miliárd eur vrátane 121 miliárd eur z príjmov z ropy. Dúfa, že EÚ, ktorá bola kedysi hlavným trhom ruských energií, nebude do roku 2027 dovážať žiadny ruský plyn ani ropu. Dodala, že na Moskvu treba uvaliť ďalšie sankcie a riešiť aj ich obchádzanie. V súčasnosti sa pripravuje 19. balík protiruských sankcií, Európska komisia by ho podľa magazínu Politico mohla predstaviť koncom tohto týždňa.
